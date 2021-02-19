Продолжение следует: Данилов анонсировал новые санкции против нечестных политиков
Алексей Данилов пригрозил новыми санкциями недобросовестным политикам с миллиардными состояниями. Секретарь СНБО подчеркнул, что власть вернет украинскому народу все, что у него украли с 1991 года.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Он отметил, что на следующем заседании СНБО будет "еще интереснее". Данилов отметил, что тогда в санкционный список могут попасть и депутаты.
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Секретарь СНБО отметил, что отвечает за свои слова и анонсировал следующие санкции.
Все эти депутаты с состоянием в 300 или 400 миллионов. Люди добрые, где вы это взяли? Вы ни разу не работали в бизнесе, но у вас миллиардные состояния. Останавливается это все,
– подчеркнул Данилов.
Он также добавил, что собственность украинского народа должна принадлежать не Виктору Медведчуку или иностранным компаниям, а гражданам Украины. По мнению Данилова, в современном мире невозможно ничего скрыть ни за оффшорами, ни за банковскими счетами.
"Если кто-то считает, что открыл где-то оффшоры, и через них может воровать. Ну, в современном мире – это заблуждение", – убежден секретарь СНБО.
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Санкции против Виктора Медведчука: главное
- 19 февраля Рада нацбезопасности и обороны наложила санкции на нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко сроком на 3 года.
- Они вступят в силу, когда соответствующий указ подпишет президент Владимир Зеленский.
- В целом санкции применят против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, под санкции попадут 5 самолетов, на которых летали из Киева в Москву.
- У Медведчука назвали санкции "уничтожением украинской демократии" и даже пригрозили Владимиру Зеленскому импичментом.
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