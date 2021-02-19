Алексей Данилов пригрозил новыми санкциями недобросовестным политикам с миллиардными состояниями. Секретарь СНБО подчеркнул, что власть вернет украинскому народу все, что у него украли с 1991 года.

Он отметил, что на следующем заседании СНБО будет "еще интереснее". Данилов отметил, что тогда в санкционный список могут попасть и депутаты.

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Секретарь СНБО отметил, что отвечает за свои слова и анонсировал следующие санкции.

Все эти депутаты с состоянием в 300 или 400 миллионов. Люди добрые, где вы это взяли? Вы ни разу не работали в бизнесе, но у вас миллиардные состояния. Останавливается это все,

– подчеркнул Данилов.

Он также добавил, что собственность украинского народа должна принадлежать не Виктору Медведчуку или иностранным компаниям, а гражданам Украины. По мнению Данилова, в современном мире невозможно ничего скрыть ни за оффшорами, ни за банковскими счетами.

"Если кто-то считает, что открыл где-то оффшоры, и через них может воровать. Ну, в современном мире – это заблуждение", – убежден секретарь СНБО.

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