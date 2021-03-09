Уже обсудили с Зеленским: Данилов анонсировал новое заседание СНБО
Очередное заседание СНБО запланировано на пятницу, 12 марта. Список вопросов уже обсудили с президентом Владимиром Зеленским.
Источник:24 канал
Новое заседание Совета нацбезопасности и обороны анонсировал Алексей Данилов.
Актуально Данилов считает, что английский должен стать вторым официальным языком в Украине
В пятницу, 12 марта, состоится очередное заседание СНБО. В понедельник на прошлой неделе (1 марта – 24 канал) мы с президентом согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться,
– сказал Данилов.
Резонансные заседания СНБО
- 2 февраля СНБО ввел санкции против Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, 112 и ZIK.
- 19 февраля во время заседания СНБО решили наложить санкции против 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них – пророссийский политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
- 26 февраля Зеленский провел закрытое заседание СНБО. Там говорилось о ситуации на оккупированных территориях, двойном гражданстве и государственной измене.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter