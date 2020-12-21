В Дании через полгода выкопают и сожгут миллионы убитых в рамках борьбы с COVID-19 норок. На выкапывание примерно 4 миллионов животных дал согласие парламент страны.

Правительство приняло соответствующее решение 20 декабря. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министерства продовольствия и ветеринарных дел Дании.

К теме Эпопея с норками в Дании: могильники с животными могут загрязнить грунтовые воды

Животных эксгумируют после 6 месяцев, что считается достаточно длинным периодом для того, чтобы их тушки были свободными от вируса и безопасными для перемещения.

После выкапывания норки будут сожжены как промышленные отходы,

– говорится в статье.

Согласно информации издания, с помощью соответствующего решения в Дании пытаются прекратить скандал, который привел к отставке одного из членов правительства. А также – разрушил репутацию страны в вопросе борьбы с пандемией коронавируса.

Обратите внимание! Недавно в Министерстве продовольствия Дании "подзабыли", где именно похоронили 4 700 тонн норок. Поэтому "пропавшими без вести" считают 1,5 миллиона тушек.

Что этому предшествовало