В Дании выкопают миллионы убитых из-за COVID-19 норок: когда именно
В Дании через полгода выкопают и сожгут миллионы убитых в рамках борьбы с COVID-19 норок. На выкапывание примерно 4 миллионов животных дал согласие парламент страны.
Правительство приняло соответствующее решение 20 декабря. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министерства продовольствия и ветеринарных дел Дании.
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Животных эксгумируют после 6 месяцев, что считается достаточно длинным периодом для того, чтобы их тушки были свободными от вируса и безопасными для перемещения.
После выкапывания норки будут сожжены как промышленные отходы,
– говорится в статье.
Согласно информации издания, с помощью соответствующего решения в Дании пытаются прекратить скандал, который привел к отставке одного из членов правительства. А также – разрушил репутацию страны в вопросе борьбы с пандемией коронавируса.
Что этому предшествовало
- 4 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что "все норки в Дании должны быть убиты". Она сообщила, что от этих животных якобы распространяется мутировавший коронавирус.
- Правительство Дании приказало уничтожить 17 миллионов норок, которых выращивали на фермах.
- Впоследствии о случаях вируса среди норок сообщили Испания, Швеция, Нидерланды, Италия и США.
- Тысячи норок похоронили на уровне 1 метра под землей на территории военного полигона. Однако глубина оказалась недостаточной, поэтому тела норок фактически выталкивает из могил.
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