В Дании на 2 недели приостановили применение вакцины. Это произошло после сообщения о том, что у некоторых пациентов наблюдали образование сгустков крови. По этой причине уже умер человек.

Власти страны заявили, что проведут дополнительное исследование препарата. Сейчас они не уверены, действительно ли существует связь между вакциной и образованием тромбов.

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В Управлении здравоохранения Дании заверили, что имеются убедительные доказательства того, что вакцина безопасна и эффективна. Однако через 2 недели должна состояться консультация с Датским агентством по лекарственным средствам, чтобы обсудить ситуацию.

Реакция США на строительство "Северного потока-2"

США принимают шаги, чтобы остановить достройку газопровода "Северный поток-2" и противостоять российской пропаганде. Среди приоритетов внешней политики Администрации президента Джо Байдена – поддержка Украины. В этом заверил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вакцинация в Украине

Украина заняла последнее место среди европейских стран по количеству людей, которых провакцинировали против COVID-19. Темпы вакцинации также очень низкие. С начала кампании вакцинировались примерно 24 тысячи человек.

Борьба с пандемией длится год

В марте 2021 года исполнился год с момента, когда Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19. За это время 117 миллионов людей в мире заболели болезнью, а более 2,5 миллиона, к сожалению, умерли.

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