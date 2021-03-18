В Дании погиб 59-летний матрос из Украины, на него упала крышка от люка. Трагический инцидент произошел 16 марта в порту города Вайле.

Крышка люка отсоединилась от крана и упала на палубу грузового судна, когда там находились 2 матроса. Почему это произошло – пока неизвестно.

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Подробности о трагедии в Дании

В момент несчастного случая моряки раскладывали опоры для этой крышки.

Одному из мужчин удалось уклониться и спастись.

Украинец получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте.

Название судна, где произошел этот инцидент, пока официально не разглашают.

По данным FleetMon, говорится о судне Solymar , которое ходит под флагом Кипра.

, которое ходит под флагом Кипра. По состоянию на 18 марта этот сухогруз все еще находится в порту Вайле.

Авария с украинскими моряками у Румынии

Накануне в Румынии случилась жуткая авария, в которой пострадали моряки из Украины. Судно "Волго Балт 179" затонуло 11 марта в акватории Черного моря.

Всего на борту корабля находились 13 украинцев, 11 из них госпитализировали в больницу. Капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко погибли.