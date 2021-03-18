В Дании погиб украинский моряк: его придавило крышкой люка
В Дании погиб 59-летний матрос из Украины, на него упала крышка от люка. Трагический инцидент произошел 16 марта в порту города Вайле.
Источник:FleetMon
Крышка люка отсоединилась от крана и упала на палубу грузового судна, когда там находились 2 матроса. Почему это произошло – пока неизвестно.
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Подробности о трагедии в Дании
- В момент несчастного случая моряки раскладывали опоры для этой крышки.
- Одному из мужчин удалось уклониться и спастись.
- Украинец получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте.
- Название судна, где произошел этот инцидент, пока официально не разглашают.
- По данным FleetMon, говорится о судне Solymar, которое ходит под флагом Кипра.
- По состоянию на 18 марта этот сухогруз все еще находится в порту Вайле.
Авария с украинскими моряками у Румынии
Накануне в Румынии случилась жуткая авария, в которой пострадали моряки из Украины. Судно "Волго Балт 179" затонуло 11 марта в акватории Черного моря.
Всего на борту корабля находились 13 украинцев, 11 из них госпитализировали в больницу. Капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко погибли.
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