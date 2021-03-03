Полиция Дании накрыла подпольную табачную фабрику, задержали украинцев и поляков
Во время достаточно масштабной спецоперации правоохранители из Дании задержали 13 иностранцев, среди которых есть украинцы. Им грозит суровое наказание, поскольку их действия подпадают под нарушение законов с отягчающими обстоятельствами.
Источник:TV2
Как отмечают местные журналисты, полицейские разоблачили подпольное производство сигарет в городе Вамдрупе.
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Граждане Польши и украинцы, судя по всему, организовали работу достаточно мощной фабрики – во время обысков полицейские изъяли 11 миллионов сигарет.
Привозили сырье контрабандой
- Следователи утверждают, что разоблачением фабрики занимались работники Европола, таможни Дании, иностранной полиции, а также датского налогового агентства.
- Полицейские нашли на предприятии немалое количество профессионального оборудования, с помощью которого украинцы и поляки изготавливали подакцизные товары.
- Производили сигареты злоумышленники из сырья, которое доставали нелегально.
Задержанных работников фабрики в возрасте от 32 до 70 лет обвиняют в незаконном производстве сигарет и контрабанде сырого табака, который использовался для незаконного производства. Именно этот факт и является отягчающим обстоятельством.
Вскоре суд будет избирать для фигурантов производства меру пресечения. Прокуроры будут требовать содержания под стражей.
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