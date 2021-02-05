Це допомогло: у РНБО здивовані, що усі канали Медведчука записали на Козака
Великим плюсом для блокування телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна" було те, що вони записані на Тараса Козака. В іншому випадку працювати, можливо, було б набагато складніше.
Глава Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, що про Козака дуже багато відомо. Зокрема, чим він займається та з ким спілкується.
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Нам взагалі було дивно нащо вони на Козака всі ці 8 компаній записали,
– наголосив Данілов.
Що ще сказав Данілов
- Однак, наразі в Україні ще є телеканали, які займаються російською пропагандою. За цими ЗМІ також ретельно стежать. Водночас поки вони більш-менш працюють у межах чинного законодавства, застосовувати до них такі санкції не можна.
- РНБО працює з фактами. Емоції іноді зашкалюють, однак на них не можна зважати.
- Мовиться про незалежність України. Прихована інформаційна війна з боку Росії ведеться ще з 1994 року.
- Путін не приховує того, що його завдання – зниження незалежної України. І з цим потрібно боротися.
ZIK, 112 і Newsone заблокували: що відомо
- 2 лютого РНБО на 5 років ввела санкції проти Тараса Козака.
- Того ж дня заблокували телеканали ZIK, 112 і Newsone
- Указ підписав президент Володимир Зеленський. Своє рішення він пояснив тим, що захищатиме Україну усіма можливими законними способами.
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