Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что финансирование ведомства в 2021 на зарплаты работников катастрофически не хватало. Однако с нынешними условиями очень трудно требовать дополнительных денег.

Поэтому, расходы пытаются сокращать оптимизацией процессов. О том, что существуют пограничники, которые жалуются на низкие зарплаты – Дайнеко рассказал в интервью программы "Министры в галстуках и без.

Важно Пограничники получат еще 22 новых вертолета, – Дейнеко

Соцзащита – в приоритете

Работники недовольны, поскольку, мол, не могут прожить на эти деньги. Глава ведомства заверил, что этот вопрос обязательно будут пересматривать.

"Защита наших военнослужащих – в приоритете. Но пограничные ведомства являются частью общества. Очень трудно просить дополнительное финансирование, которое бы дало возможность повысить зарплаты, когда государству неоткуда взять эти деньги", – пояснил Дейнеко.

Справка. В Украине пограничник получает по первому контракту минимальную зарплату в среднем около 10 тысяч гривен.

Дайнеко: Имеем то, что имеем

Он подчеркнул, что учитывая то, в каких условиях находится сейчас наша страна, очень трудно требовать дополнительное финансирование. У государства сейчас просто нет этих денег.

Конечно, есть какие-то пропорции среди всех органов, которые входят в сектор безопасности и обороны государства. Конечно, каждому хотелось бы получить больше, но имеем то, что имеем,

– подчеркнул Дайнеко.

Он добавил, что в Госпогранслужбе находят другие выходы. Например, пытаются сокращать расходы благодаря оптимизации различных процессов. Так, с ноября 2020 года они получили право изготавливать изделия из колючей проволоки собственными силами.

Полное интервью с председателем Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко читайте уже вскоре на сайте 24 канала.