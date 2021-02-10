Имеем то, что имеем: пограничники жалуются на нехватку финансирования
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что финансирование ведомства в 2021 на зарплаты работников катастрофически не хватало. Однако с нынешними условиями очень трудно требовать дополнительных денег.
Поэтому, расходы пытаются сокращать оптимизацией процессов. О том, что существуют пограничники, которые жалуются на низкие зарплаты – Дайнеко рассказал в интервью программы "Министры в галстуках и без.
Важно Пограничники получат еще 22 новых вертолета, – Дейнеко
Соцзащита – в приоритете
Работники недовольны, поскольку, мол, не могут прожить на эти деньги. Глава ведомства заверил, что этот вопрос обязательно будут пересматривать.
"Защита наших военнослужащих – в приоритете. Но пограничные ведомства являются частью общества. Очень трудно просить дополнительное финансирование, которое бы дало возможность повысить зарплаты, когда государству неоткуда взять эти деньги", – пояснил Дейнеко.
Дайнеко: Имеем то, что имеем
Он подчеркнул, что учитывая то, в каких условиях находится сейчас наша страна, очень трудно требовать дополнительное финансирование. У государства сейчас просто нет этих денег.
Конечно, есть какие-то пропорции среди всех органов, которые входят в сектор безопасности и обороны государства. Конечно, каждому хотелось бы получить больше, но имеем то, что имеем,
– подчеркнул Дайнеко.
Он добавил, что в Госпогранслужбе находят другие выходы. Например, пытаются сокращать расходы благодаря оптимизации различных процессов. Так, с ноября 2020 года они получили право изготавливать изделия из колючей проволоки собственными силами.
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