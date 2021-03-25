На даче кума Владимира Путина депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука провели обыски. Там нашли картинную галерею, дорогие автомобили и позолоченную мебель.

Служба безопасности Украины совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции Украины провели обыски на даче "Медвежья дубрава". Она расположена в селе Ждениево, что на Закарпатье.

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Детали обысков на даче Медведчука

Обыски провели 19 марта 2021 года. 25 марта служащие обыскали также офис пророссийской организации Виктора Медведчука "Украинский выбор".

Почему дачу обыскали

Причиной для таких действий правоохранителей стало незаконное присвоение земельного участка женой олигарха Оксаны Марченко. Обыски провели также у членов районной госадминистрации. Их подозревают в сообщничестве в этом деле.



К даче проложена дорога / Фото из телеграма Виталия Глаголы



Автопарк Медведчука на даче / Фото из телеграма Виталия Глаголы



Дача расположена в лесу / Фото из телеграма Виталия Глаголы



Там нашли картины Золтана Шолтеса, Адальберта Эрдели и Иосифа Бокшая / Фото из телеграма Виталия Глаголы



Помещение освещает дизайнерская люстра / Фото из телеграма Виталия Глаголы



Там обнаружили дорогой гардероб, а также декор / Фото из телеграма Виталия Глаголы



Внешне имение деревянное / Фото из телеграма Виталия Глаголы​