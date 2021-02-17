В Украине отказались от общенационального карантина, зато снова ввели адаптивный. С 24 февраля вся страна будет в желтой зоне, потом ограничения будут действовать в соответствии и с другими цветными зонами.

Ранее вся страна жила в условиях ограничений оранжевой зоны. Вернуться к адаптивному карантину позволила стабилизация ситуации с COVID-19.

Обратите внимание Сначала украинцев будут прививать вакциной Pfizer, а затем – AstraZeneca, – Ляшко

Возвращение к адаптивному карантину еще 3 февраля на заседании Кабмина анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль. При этом, чиновник подчеркнул, что локдаун в январе дал желаемый результат.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что ни один регион в Украине не соответствует красной зоне карантина. Мол, это свидетельствует о том, что Украина сможет вернуться к "нормальной жизни".

Что запрещено:

проводить массовые мероприятия с участием более чем 20 человек;

работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме отелей;

плановые госпитализации в больницах;

работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры – если больше 1 посетителя на 10 квадратных метров;

посещение учреждений социальной защиты, в которых есть пожилые люди;

посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если на самоизоляции находятся более 50% детей и персонала учреждения;

кафе, бары, рестораны не могут работать в промежутке с 22:00 по 07:00. Однако разрешена адресная доставка и на вынос;

находиться в общественных зданиях следует только в масках или респираторах.

Адаптивный карантин: что известно

Адаптивный карантин предусматривает наличие определенных критериев. Если область их выполняет, тогда есть смягчение карантина. Если же нет – регион не переходит в другую зону.

Ранее говорилось о: загруженности коек в медучреждениях, среднем количестве тестирований, коэффициенте выявления случаев и показателе динамики роста случаев.



Ограничения, которые действовали раньше / Источник: Кабмин / Инфографика 24 канала