Компания "Укр Кредит Финанс" (ТМ "CreditKasa", "на все") продолжает улучшать качество сервиса и уровень безопасности для своих клиентов. После введения прорывной для рынка технологии распознавания личности, Liveness detection, и подключение Bank ID НБУ, "Укр Кредит Финанс" предоставил возможность своим клиентам подтверждать личность с помощью Дії.

Безопасность клиентов – одна из основных принципов компании. Поэтому руководство "Укр Кредит Финанс" (ТМ "CreditKasa", "НаВсе") активно продвигает новые технологии для улучшения сервиса. Подключение приложения Дія – это новое, удобное решение для повседневных вопросов украинцев: одним из которых является верификация своей личности.

Кроме того, с помощью этого приложения можно оформить ФЛП, записаться на вакцинацию, проверить штрафы, хранить верифицированные электронные копии документов и многое другое. На портале Дія доступны более 50 онлайн-услуг, вскоре к ним добавится функция оплаты налогов, растаможки автомобилей, электронного поступления в вузы.

С Дія для обычных украинцев оформление кредита становится еще проще. Как в телефонах, так и планшетах, ноутбуках, компьютерах. Все что вам нужно в личном кабинете выбрать иконку Дія и соблюдать инструкции, которые появятся на экране.



Источник фото: "Сredit Kasa"

Важно: для работы приложений на смартфоне клиента должно быть установлено приложение Дія. Итак, вы выбрали Дію для прохождения идентификации. Далее, в случае прохождения верификации с мобильного устройства, вы автоматически попадете в приложение Дія, где нужно дать разрешение на передачу данных CreditKasa.





Фото: Минцифры

В случае использования компьютера на экране появится QR код, на который надо будет навести телефон и перейти по ссылке к приложению Дія.

Источник фото: "Сredit Kasa"

После подтверждения личности, клиенту также необходимо будет сделать Liveness-селфи.

Добавим, что вся процедура бесплатная и необходима лишь раз. При втором обращении в компанию "Укр Кредит Финанс" ваши данные подтянутся автоматически.

Мы рекомендуем всем клиентам использовать Дія или Bank ID для прохождения идентификации. Это безопасные и быстрые способы передачи персональных данных. Компания "Укр Кредит Финанс" каждый день улучшает качество обслуживания и уровень безопасности для того, чтобы каждый украинец имел возможность быстро и безопасно оформить кредит.