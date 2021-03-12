Центр противодействия коррупции победил в суде против бывшей жены и дочери экс-председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова. Они просили удалить информацию о них из Реестра публичных деятелей.

Бывшая жена судьи Зоя Татькова и его дочь Елена Татькова обратились с соответствующим иском в Печерский районный суд Киева.

Между тем Татаров снова пытается отменить свое подозрение, – ЦПК

Дело против ЦПК

Женщины требовали удалить информацию о них из Реестра публичных деятелей. Они ссылались на то, что якобы не являются публичными лицами и уже не связаны с Татьковым. Поэтому информация на сайте якобы является распространением их персональных данных и вмешательством в частную жизнь.

На сайте реестра, в частности, содержится информация о том, что на Зою Татькову зарегистрирована компания Vebelle Royal G SL в Испании.

Печерский суд отказал обоим в удалении информации из Реестра. В частности, суд сослался на то, что информация о Зои Татьковой имеет общественный интерес, ведь косвенно касается разыскиваемого следствием судьи.

Что это за реестр?





Данные PEP.ORG.UA – это открытый реестр национальных общественных деятелей, который администрирует Центр противодействия коррупции в рамках противодействия отмыванию средств через финансовые учреждения. Он создан для финучреждений, нотариусов, юридических и других компаний для идентификации украинских политических деятелей среди своих клиентов.Данные с сайта ЦПК

Кто такой Виктор Татьков

С 2016 года Виктор Татьков находится в розыске. Его как председателя Высшего хозяйственного суда Украины и его бывшего заместителя Артура Емельянова и других работников аппарата хозяйственных судов Украины подозревают в использовании своего служебного положения.

Судьи осуществляли вмешательство в деятельность системы хозяйственных судов Украины.

В частности, следствие установило, что: