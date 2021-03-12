ЦПК выиграл суд против экс-жены и дочери скандального судьи-беглеца Татькова
Центр противодействия коррупции победил в суде против бывшей жены и дочери экс-председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова. Они просили удалить информацию о них из Реестра публичных деятелей.
Источник:Центр противодействия коррупции
Бывшая жена судьи Зоя Татькова и его дочь Елена Татькова обратились с соответствующим иском в Печерский районный суд Киева.
Между тем Татаров снова пытается отменить свое подозрение, – ЦПК
Дело против ЦПК
Женщины требовали удалить информацию о них из Реестра публичных деятелей. Они ссылались на то, что якобы не являются публичными лицами и уже не связаны с Татьковым. Поэтому информация на сайте якобы является распространением их персональных данных и вмешательством в частную жизнь.
На сайте реестра, в частности, содержится информация о том, что на Зою Татькову зарегистрирована компания Vebelle Royal G SL в Испании.
Печерский суд отказал обоим в удалении информации из Реестра. В частности, суд сослался на то, что информация о Зои Татьковой имеет общественный интерес, ведь косвенно касается разыскиваемого следствием судьи.
Что это за реестр?
PEP.ORG.UA – это открытый реестр национальных общественных деятелей, который администрирует Центр противодействия коррупции в рамках противодействия отмыванию средств через финансовые учреждения. Он создан для финучреждений, нотариусов, юридических и других компаний для идентификации украинских политических деятелей среди своих клиентов.
Данные с сайта ЦПК
Кто такой Виктор Татьков
С 2016 года Виктор Татьков находится в розыске. Его как председателя Высшего хозяйственного суда Украины и его бывшего заместителя Артура Емельянова и других работников аппарата хозяйственных судов Украины подозревают в использовании своего служебного положения.
Судьи осуществляли вмешательство в деятельность системы хозяйственных судов Украины.
В частности, следствие установило, что:
- Татьков незаконно вмешивался в автоматизированное распределение дел и смог направить дело на нужного судью. Это привело к вынесению судьями хозяйственных судов решений, которыми лишили права собственности акционерного общества "Днепртурист" на здание гостиницы "Рассвет".
- Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование по подозрению Татькова во вмешательстве в деятельность судебных органов.
- Также Татькова обвиняют в мошенничестве, присвоении имущества, легализации незаконных доходов, уклонении от уплаты налогов.
- Татьков исчез в декабре 2016 года. С 2018 года был объявлен во всеукраинский розыск.
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