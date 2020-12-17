Генпрокурор Ирина Венедиктова сменила прокуроров по делу заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Однако ее официальное основание оказалось незаконным.

В заявлении указано, что прокуроров изменили "в связи с исключительной сложностью производства". Однако такого основания в Уголовно-процессуальном кодексе нет. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

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В ЦПК рассказали, что из-за действий генпрокурора обратятся с заявлением в Государственное бюро расследований. По данным организации, в действиях Венедиктовой есть признаки вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа.

УПК позволяет менять прокуроров по делу из-за болезни, увольнения, по причине, которая делает невозможным участие прокурора в деле, или же если прокурор работает неэффективно,

- говорится в сообщении.

Представители Центра противодействия коррупции напомнили, что прокуроры уже намеревались вручить подписанное подозрение по делу Татарова.

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Как отметили в ЦПК, смена прокуроров является "грубым вмешательством" в работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

Также в организации предположили, что дело Татарова может "развалиться" в суде. Причиной является то, что решение о смене прокуроров поставит под сомнение законность всего расследования.

"На этом вполне сможет "играть" Татаров", – сообщили в ЦПК.

Дело Татарова: коротко