ЦПК обратится с заявлением в ГБР из-за незаконных действий Венедиктовой: что известно
Генпрокурор Ирина Венедиктова сменила прокуроров по делу заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Однако ее официальное основание оказалось незаконным.
В заявлении указано, что прокуроров изменили "в связи с исключительной сложностью производства". Однако такого основания в Уголовно-процессуальном кодексе нет. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.
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В ЦПК рассказали, что из-за действий генпрокурора обратятся с заявлением в Государственное бюро расследований. По данным организации, в действиях Венедиктовой есть признаки вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа.
УПК позволяет менять прокуроров по делу из-за болезни, увольнения, по причине, которая делает невозможным участие прокурора в деле, или же если прокурор работает неэффективно,
- говорится в сообщении.
Представители Центра противодействия коррупции напомнили, что прокуроры уже намеревались вручить подписанное подозрение по делу Татарова.
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Как отметили в ЦПК, смена прокуроров является "грубым вмешательством" в работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.
Также в организации предположили, что дело Татарова может "развалиться" в суде. Причиной является то, что решение о смене прокуроров поставит под сомнение законность всего расследования.
"На этом вполне сможет "играть" Татаров", – сообщили в ЦПК.
Дело Татарова: коротко
- Ранее в СМИ сообщали, что антикоррупционные органы расследуют возможную причастность Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии. В частности, говорится о 81 миллионе гривен.
- Еще один фигурант дела – столичный застройщик Максим Микитась. Он заявил, что договорился о написании положительной экспертизы в пользу частной компании-застройщика.
- НАБУ и САП 2 декабря 2020 года планировали вручить подозрение Олегу Татарову. Однако генпрокурор заменила процессуальных руководителей по делу, поэтому этого не произошло.
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