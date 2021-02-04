В ЦПК обратились к США с просьбой наложить санкции на Козака, – юрист
В Центре противодействия коррупции еще в 2018 году изучали персону Тараса Козака. В 2020 году – обращались к иностранным государствам, в частности к США о наложении на него санкций.
Источник: 24 канал
Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань рассказала, что в вопросе санкций Тарас Козак был так называемой прокладкой для Виктора Медведчука.
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Он начал помогать ему избегать санкций, в том числе международных, взяв на себя риски, связанные с содержанием телеканалов и другие истории, которые не мог взять на себя непосредственно Медведчук из-за пребывания под американскими санкциями, сказала Щербань.
Мы снова обратились к правительству США и просим наложить санкции на Козака и связанные с ним юридические лица, в том числе телеканалы,
– сказала юрист Центра противодействия коррупции.
Американские санкции могли бы еще больше загнать в угол людей, которые откровенно пропагандируют прокремлевские месседжи и финансируют террористов в Украине, добавила эксперт.
По ее словам, в вопросе Козака и Медведчука речь идет не о злоупотреблениях, а об очень серьезных правонарушениях и преступлениях, в частности о финансировании террористической деятельности группировок, действующих на территории самопровозглашенных республик.
Также говорится об отмывании средств, ведь так называемую пропагандистскую машину телеканалов нужно было содержать и собственно путем только кешових поступлений – это невозможно, добавила Елена Щербань. Согласно информации юристки, это все банковские прохождения, которые связаны с Россией.
Обжалование Медведчука
В то же время юрист ЦПК разъяснила, что Виктор Медведчук захочет обжаловать решение касаемо телеканалов, однако другой вопрос – это реакция. Принимая во внимание нереформированную систему судов – это действительно рисковая история, считает Елена Щербань.
"Важно, чтобы украинские санкции были подкреплены зарубежными, тогда украинские коррупционеры могут побояться столь откровенно идти навстречу Медведчуку", – убеждена эксперт ЦПК.
По ее словам, кроме судебных обжалований Медведчук может пытаться найти возможности для создания новых медиагрупп.
Санкции против каналов Медведчука: главное
- СНБО 2 февраля принял решение о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Это произошло по инициативе Владимира Зеленского.
- Санкции действуют и в отношении каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK – их заблокировали на 5 лет.
- Решение о блокировании поддержали в США. Зато в Кремле заявили, что это не соответствует международным нормам.
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