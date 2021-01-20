В Кабмине заговорили о том, что со временем украинцы будут получать паспорта, которые будут подтверждать прививки от коронавируса, а сама вакцинация начнется уже в феврале. Впрочем, эксперты уверены, что в ближайшее время COVID-паспорта в Украине ожидать не стоит.

Сайт 24 канала рассказывает, как быстро можно создать и внедрить в Украине COVID-паспорт и будет ли он безопасен для граждан.

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Какая ситуация в мире с COVID-паспортами

Уже несколько десятков стран начали вакцинацию от коронавируса. Как мы знаем, Украина пока в их число не входит. Еще весной 2020 года руководство разных стран начало говорить о создании "иммунных паспортов". Эти паспорта выдавали бы людям, которые уже переболели коронавирусом и у них появились антитела. Благодаря таким документам, карантинные ограничения не распространялись бы на таких людей.

Впрочем, во Всемирной организации здравоохранения такую идею на поддержали, так как пока недостаточно доказательств, что те, кто уже переболел, не могут заразиться повторно. Поэтому пока что в странах обсуждают введение COVID-паспортов, где будет указываться, вакцинирован человек от коронавируса или нет.

Как в мире?

Например, еще в ноябре 2020 года правительство Австралии подтвердило намерение сделать вакцинацию от COVID-19 обязательным условием для въезда в страну. Но к такому шагу будут прибегать только тогда, когда вакцина станет легкодоступной. Но уже сейчас для того, чтобы попасть во многие страны, нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Недавно такие правила ввели в Турции, Египте, Болгарии, ОАЭ и т.д.

Сами же паспорта хотят ввести в Великобритании, где уже разрабатывают приложение, которое будет подтверждать вакцинацию. Также об этом говорят в Дании, Польше, Венгрии и Германии.

Мнения экспертов о "паспорте путешественника"

Евгений Поремчук, эксперт в области управления цифровыми отношениями между правительством, бизнесом и людьми, основатель IТ-компании BWN group, глава ОО "Электронная республика", рассказал нам, что сейчас путешественникам мало иметь визу, нужно дополнительно предоставить справки вроде теста ИФА с уровнем антител или отрицательного ПЦР-теста со сроком действия 72 часа. Совсем скоро будет требоваться справка о вакцинации.

Как и любое регулирование, такие действия породили рынок подделок для справок. Следующим эволюционным шагом будет диджитализация этих процессов и введение "Цифрового паспорта путешественника" в котором, кроме всего прочего, будет гарантирована карточка вакцинаций. Сейчас мне известно о двух активных инициативах по этому вопросу: IATA Travel Pass и Vaccination Credential Initiative,

– отметил Евгений Поремчук.

IATA Travel Pass

Главный регулятор авиаперевозок представил концепцию интегрированной модульной системы, которая позволит авиакомпаниям и пограничным службам получать необходимую информацию о пассажире для разрешения въезда в ту или иную страну.

Vaccination Credential Initiative

Это частная инициатива, основанная объединением Microsoft, Oracle, Mayo, Mitre и др. корпорациями. Главная цель – создание технологии, которая даст людям возможность получать зашифрованную копию своих данных о вакцинации и добавлять ее в свой Google Pay/Apple Wallet или отдельное приложение.

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Хайп или реальная инициатива?

О намерениях выдавать недавно заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что массовая вакцинация начнется в феврале, и украинцы, как и европейцы, впоследствии получат COVID-паспорта.

Евгений Поремчук отметил, что заявление господина Степанова – не более чем калька с новостей профессионального сообщества о технологии "SMART Health Cards" и жонглирование хайповыми словам, типа "QR" и "смарткард". Он добавляет, что мы уже были свидетелями разработки и внедрения приложения "Дий дома" от Министерства цифровой трансформации. Тогда украинские власти заставляли граждан устанавливать на личные смартфоны приложение без аттестата КСЗИ, без публичной документации и без законодательного регулирования.

Это приложение, напомню, присылало ваши персональные данные и GPS-координаты в полицию. Где наши данные и в каком объеме — нам до сих пор не сообщили. Соответственно, я против установки государственных приложений на смартфон, тем более с документами, которые работают только в Украине и не соответствует никаким иностранным стандартам,

– говорит Поремчук.

Он добавил, что украинской власти нужно срочно вести переговоры с западными партнерами по двум вопросам:

стать участниками описанных выше технологических инициатив;

добиваться котировки наших электронных справок в иностранных аэропортах. Это возможно сделать быстро, если мы станем членами международных электронных инициатив. Вопрос Цифрового безвиза должен быть приоритетным для правительства.

Только тогда можно приступать к фазе имплементации. В Украине успешно функционирует E-Health, есть система интероперабельности "Трембита" и есть портал DIIA. Используя технологию "SMART Health Cards" мы сможем добавлять в свой Google Pay/Apple Wallet международный документ о вакцинации и пользоваться этой возможностью на ряду с американцами и европейцами. Если начать сегодня, уже через полгода можно иметь электронные справки в смартфоне,

– говорит Поремчук.

Антон Головаченко, основатель UniExo, отметил, если говорить о бумажной или пластиковой карте, то COVID-паспорт это опасно, так как включает человеческий фактор и коррупцию. Ими просто будут торговать те, кому это выгодно.

QR-коды будут более безопасными для использования, но ресурсов очень мало для создания базы, а через Дию глупо это делать, из-за того, что приложение опасно, и проблемы пользователя кладутся на плечи пользователя,

– говорит Головаченко.

Он заключает, что систему, которая будет работать, можно сделать за месяца два.

Что этому предшествовало