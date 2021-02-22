Володимир Зеленський заявив, що в Україні ніколи не існувало окремого коронавірусного фонду. За його словами, у держави не було можливості виділити мільярди гривень різним галузям.

Президент розповів, що спершу влада вирішила обмежити фінансування усіх програм на користь COVID-19. Про це він повідомив 22 лютого під час пресконференції на форумі "Україна.30" у Києві.

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Коли розпочалася пандемія коронавірусу ми обмежили усі програми. Ми зрозуміли, що немає лікарень, немає засобів захисту і тому ухвалили рішення обмежити усіх. Проти цього були уряд, Верховна Рада й люди, життя яких залежало від цих програм. Нам довелося це зробити, бо ми не знали, коли завершиться пандемія,

– сказав глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що спершу вони пообіцяли відкрити усі програми через 3 місяці. Однак ніхто не знав, що перша хвиля коронавірусу – це початок хаосу.

За його словами, ніхто не міг передбачити, що пандемія – це початок того майбутнього, в якому доведеться жити не тільки Україні, а й усьому світу. Влада просто не знала, що буле далі.

Пізніше програми почали відкривати

Президент зауважив, що пізніше стало зрозуміло, що потрібно по трохи відкривати усі програми.

"Відкриваючи, ми розставляли пріоритети. Інфраструктура та "Велике будівництво" – це суміжні професії. Ми розуміли, коли їх зупинимо, то втратимо 190 тисяч робочих місць, це ще до того, що втратило суспільство. Окрім цього, ця програма залучила ресурси в економіку, в Україну у зарплату і робочі місця", – розповів він.

Коронавірусного фонду ніколи не існувало

Глава держави додав, що коронавірусного фонду ніколи не існувало. В України не було можливості виділити мільярди різним галузям, в держави не має такого ресурсу.

Коронавірусний фонд – це всі програми, які об'єднані, і ми просто поставили рамки, що не можна брати звідти гроші. Беремо гроші звідти тільки на пріоритети. Отак ми працювали,

– підсумував Володимир Зеленський.

Виступ Володимира Зеленського на форумі "Україна.30" 22 лютого: дивіться відео

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