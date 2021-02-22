Владимир Зеленский заявил, что в Украине никогда не существовало отдельного коронавирусного фонда. По его словам, у государства не было возможности выделить миллиарды гривен различным отраслям.

Президент рассказал, что сначала власть решила ограничить финансирование всех программ в пользу COVID-19. Об этом он сообщил 22 февраля во время пресс-конференции на форуме "Украина 30" в Киеве.

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Когда началась пандемия коронавируса мы ограничили все программы. Мы поняли, что нет больниц, нет средств защиты и поэтому приняли решение ограничить всех. Против этого были правительство, Верховная Рада и люди, жизнь которых зависела от этих программ. Нам пришлось это сделать, потому что мы не знали, когда закончится пандемия,

– сказал глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что сначала они пообещали открыть все программы через 3 месяца. Однако никто не знал, что первая волна коронавируса – это начало хаоса.

По его словам, никто не мог предположить, что пандемия – это начало того будущего, в котором придется жить не только Украине, но и всему миру. Власти просто не знали, что будет дальше.

Позже программы начали открывать

Президент отметил, что позже стало понятно, что нужно по чуть-чуть открывать все программы.

"Открывая, мы расставляли приоритеты. Инфраструктура и "Большая стройка" – это смежные профессии. Мы понимали, когда их остановим, то потеряем 190 тысяч рабочих мест, это еще до того, что потеряло общество. Кроме этого, эта программа привлекла ресурсы в экономику, в Украину в зарплату и рабочие места", – рассказал он.

Коронавирусного фонда никогда не существовало

Глава государства добавил, что коронавирусного фонда никогда не существовало. У Украины не было возможности выделить миллиарды различным отраслям, у государства нет такого ресурса.

Коронавирусный фонд – это все программы, которые объединены, и мы просто поставили рамки, что нельзя брать оттуда деньги. Берем деньги оттуда только на приоритеты. Так мы работали,

– подытожил Владимир Зеленский.

Выступление Владимира Зеленского на форуме "Украина 30" 22 февраля: смотрите видео

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