В Украине сняли первый полнометражный документальный фильм про коронавирус "COVID-2019: Выход из красной зоны". Премьеру можно будет увидеть на 24 канале.

Лента стала первым фильмом из цикла "7 фильмов Бно-Айрияна". Она рассказывает об историях реальных людей, которые столкнулись с COVID-19.

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Фильм посвящен врачам и украинцу, которые умерли от страшного вируса. Он снят в жанре фильма-экспедиции по 7 городам Украины: в Киеве, Краматорске, Кривом Роге, Львове, Николаеве, Одессе и Черкассах. Для этого съемочная группа преодолела 5 тысяч километров пути.

В ленте вы узнаете всю правду от тех, кто живет с COVID-19, лечится от него, кто каждый день держит оборону в борьбе с вирусом.

Премьеру фильм смотрите на 24 канале 28 марта в 21:00. Не пропустите!

Смотрите анонс к фильму "COVID-19: выход из красной зоны":