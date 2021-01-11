COVID - 19 в ВСУ: за сутки зарегистрировали рекордно малое количество больных
Эпидемиологическая ситуация в рядах Вооруженных сил несколько улучшилась. За минувшие сутки в Украине зафиксировали лишь 6 новых случаев заражения среди военных.
Этот показатель является самым низким за последние несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.
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Какова ситуация с COVID-19 в ВСУ
По состоянию на 11 января в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом, болеет 1 209 человек. Всего за время пандемии выздоровели 13 336 человек, летальных исходов – 38. На изоляции находится 39 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших 3 суток, – 6 человек.
За минувшие сутки зарегистрировали 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них 1 военнослужащий госпитализирован в Коломыйской ЦРБ. Остальные 5 больных находятся на лечение дома. За их состоянием следят врачи.
Как менялось количество новых больных с начала года
- 9 января – 11 новых случаев;
- 8 января – 44 новых случая;
- 7 января – 39 новых случаев;
- 6 января – 117 новых случаев;
- 5 января – 83 новых случая;
- 4 января – 62 новых случая;
- 3 января – 8 новых случаев;
- 2 января – 10 новых случаев
- 1 января – 42 новых случая.
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