Эпидемиологическая ситуация в рядах Вооруженных сил несколько улучшилась. За минувшие сутки в Украине зафиксировали лишь 6 новых случаев заражения среди военных.

Этот показатель является самым низким за последние несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

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Какова ситуация с COVID-19 в ВСУ

По состоянию на 11 января в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом, болеет 1 209 человек. Всего за время пандемии выздоровели 13 336 человек, летальных исходов – 38. На изоляции находится 39 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших 3 суток, – 6 человек.

За минувшие сутки зарегистрировали 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них 1 военнослужащий госпитализирован в Коломыйской ЦРБ. Остальные 5 больных находятся на лечение дома. За их состоянием следят врачи.

Как менялось количество новых больных с начала года

9 января – 11 новых случаев;

8 января – 44 новых случая;

7 января – 39 новых случаев;

6 января – 117 новых случаев;

5 января – 83 новых случая;

4 января – 62 новых случая;

3 января – 8 новых случаев;

2 января – 10 новых случаев

1 января – 42 новых случая.

Обратите внимание! В медицинском штабе отмечают, что чаще всего коронавирус распространяется во время эпизодических встреч военных и работников ВСУ с близкими людьми. Поэтому просят не подвергать себя и свою семью опасности.