На ход пандемии COVID-19 в Украине в значительной степени будет влиять то, как украинцы проведут новогодние и рождественские праздники. Если в этот период люди не будут соблюдать карантинные ограничения, то это может привести к плохим последствиям.

Соблюдение рекомендаций во время праздников будет определять насколько спокойно пройдет январь 2021 года как для украинцев, так и для медицинской системы. Об этом заявила экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире 24 канала.

Читайте также Ермак: Решения относительно карантина были правильными

По ее словам, во время празднования стоит избегать больших скоплений людей, соблюдать дистанцию и не находиться возле тех, кто кричит или поет.

Таким образом вирус может довольно быстро распространяться от вероятно зараженного человека,

– подчеркнула экс-министр.

Скалецкая отметила, что только с соблюдением таких ограничений введенный локдаун замедлит передачу заболеваемости коронавирусом.

Медицинская система в 2020 году

По мнению экс-министра, в 2020 году для украинской медицины было удачным то, что в правительстве начали возрождать систему реагирования на эпидемические вспышки. В частности, это стало предпосылкой продолжения и развития системы, которая была уничтожена с 2014 года.

Скалецкая также рассказала, что 2020 год дал возможность украинцам задуматься о заботе собственного здоровья и их близких людей.

"Этот год был для многих испытанием, но с хорошим результатом на будущее" – подчеркнула она.

Минздрав должен призвать людей вакцинироваться

Как отметила Скалецкая, для того, чтобы призвать людей в будущем вакцинироваться против COVID-19, это стоит сделать и публичным лицам. По ее словам, сейчас около 30% украинцев не доверяют государству.

Было бы хорошо дать таким людям возможность выбрать для себя вакцину между несколькими, чтобы они могли влиять на это решение,

– предположила она.

По мнению экс-министра, на эту статистику влияет и мировая осведомленность о коронавирусе и вакцине. Она отметила, что чем больше будет информации об эффективности вакцины на мировом уровне, тем быстрее будет спадать этот показатель.

Минздрав и Максим Степанов

Скалецкая отметила, что несмотря на многочисленную критику деятельности действующего министра здравоохранения Максима Степанова, стоит помнить, что Минздрав является частью правительства. В частности, многие дела, связанные с карантином и пандемией, зависят от других министерств.

Читайте также Почему медицина не может преодолеть коронавирус: ответ генетика

Скалецкая заявила, что глава Минздрава должен осуществлять постоянный контроль за деятельностью в регионах и постоянно отслеживать, что там происходит. Экс-министр добавила, что именно постоянная работа Минздрава с регионами является одной из самых важных.



Почему стоит соблюдать дистанцию / Инфографика 24 канала