COVID-19 не жалел украинских служащих тоже. За 2020 год в Госпогранслужбе заболели почти 5 тысяч работников. Есть и те, которые недуг не смогли побороть.

Об этом в интервью программе "Министры в галстуках и без" рассказал Сергей Дейнеко. По его словам, в результате осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 работников Госпогранслужбы.

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"Для нас пандемия принесла, к сожалению, заболеваемость нашего персонала коронавирусом. У нас уже 4 360 больных", – сказал Дейнеко.

Он отметил, что те 10 человек, которые умерли, были старшего возраста.

Да, большинство – гражданские работники старше 60 лет. Все они имели перечень хронических заболеваний, но это люди. Да, 10 человек мы потеряли,

– заявил Дейнеко.

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