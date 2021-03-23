В Верховной Раде приняли законопроект, которым освободят производителей COVID-вакцины от ответственности за последствия прививок. В Минздраве говорят, что это необходимая процедура в рамках сотрудничества с Фондом глобального доступа к вакцинам против коронавируса (COVAX).

Что сказано в законопроекте

Министерство здравоохранения предлагает внести изменения в закон "О лекарственных средствах", согласно которым от ответственности будут освобождены производители, владельцы регистрационного удостоверения, медицинские работники и другие люди, которые вовлечены в кампанию по вакцинации, за любые последствия вакцины против коронавируса.

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Ольга Кудрявцева, советник АБ "Александра Кудрявцева", говорит, что позиция производителей вакцины понятна: они не хотят отвечать за последствия экспериментального препарата. Поэтому государство вынуждено брать эти риски на себя.

Порядок (механизм) освобождения производителей изменениями в закон не устанавливается. Очевидно под эти изменения будут принимать отдельный подзаконный акт,

– отметила Кудрявцева.

Оксана Духовная, к.ю.н., партнер, адвокат INPRAXI LAW, говорит, что с учетом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины для профилактики COVID-19, сегодня применяются для экстренной борьбы с пандемией, участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин.

Подобная практика иммунитета от ответственности в случае проявления серьезных побочных эффектов у добровольцев, которые испытали на себе вакцину от коронавируса, не является новой и применена, например, правительством США в отношении фармацевтических компаний Pfizer и Moderna. Правовой иммунитет, что в таком случае предоставляется фармацевтическим компаниям, не только защищает от потенциальных судебных исков из-за ущерба здоровью, но и позволяет снизить затраты на иммунизацию для правительства страны,

– пояснила Духовная.



В случае чего, украинцы могут подать иск в суд на Минздрав / Фото Unsplash

Какие последствия будет иметь законопроект

Ольга Кудрявцева говорит, что с юридической точки зрения в случае принятия законопроекта украинцы теряют возможность предъявлять претензии непосредственно производителю вакцины, его работникам, медицинским работникам, и другим лицам, которые вовлечены в осуществление мероприятий, связанных с вакцинацией, в случае если вакцинация нанесет вред здоровью. Также теряется возможность предъявлять иск к этим субъектам.

В то же время по моему мнению, остается возможность предъявить претензии, в том числе и иск в суд, непосредственно к государству Украина в лице Минздрава и КМУ. Поскольку именно МОЗ по этому законопроекту берет на себя обязательства, в том числе и обязательства по возмещению вреда,

– объясняет Кудрявцева.

Оксана Духовная добавила, что с точки зрения государственных процессов это понятный и оправданный шаг, а вопрос о рискованности той или иной вакцины для здоровья остается открытым и является зоной ответственности каждого гражданина.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, уверен, что представление такого документа свидетельствует о том, что вакцины и препараты, используемые для профилактики коронавируса, не прошли все необходимые стадии испытания. В результате их применения может быть нанесен вред здоровью людей.

Принятием этого законопроекта власть пытается освободить себя и всех лиц, причастных к вакцинации от ответственности за причиненный вред здоровью людей. Этот законопроект подтверждает обеспокоенность общества в отношении вредных последствий вакцинации,

– отметил эксперт.

Контекст