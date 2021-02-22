В Ивано-Франковской области из-за вспышки заболеваемости COVID-19 ввели жесткий карантин. Однако там могут ввести еще дополнительные ограничительные меры.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что сейчас на Прикарпатье закрыли рестораны и кафе и ограничили все мероприятия. По его словам, январский локдаун не дал результата для области и Ивано-Франковска в частности.

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Марцинкив отметил, что по состоянию на 22 февраля 2021 года только в городских больницах есть 604 пациента с COVID-19. В то же время из них 36 человек находятся в реанимации Ивано-Франковска, поэтому ситуация достаточно напряженная.

Мы открыли дополнительно один большой корпус роддома. Уже 2 этажа заполнены, еще готовим 3 этаж, чтобы принимать пациентов, потому что в 2 городских больницах места заполнены почти на 100%,

– заявил мэр Ивано-Франковска.

Как рассказал глава города, если в течение декабря – января в Ивано-Франковской общине было примерно 20 – 25 случаев заболеваемости в сутки, то теперь фиксируют 120 – 180. В частности, показатель вырос почти в 6 раз.

Что повлекло заболеваемость

По мнению Марцинкива, увеличению случаев заболеваемости способствовала неограниченная работа курортов. Он отметил, что большинство персонала уже переболели и могли распространять коронавирус в других населенных пунктах. Мэр Ивано-Франковска рассказал, что в области также фиксируют рост заболеваемости ОРВИ.

"Люди не понимают или это коронавирус или ОРВИ и массово обращаются в больницы, чтобы сделать тестирование. Из-за этого в городе даже присутствует небольшая паника", – отметил он.

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Как рассказал Марцинкив, в городе уже договорились, что будут открывать районные и поселковые больницы для больных COVID-19. Он рассказал, что вблизи Ивано-Франковска уже разложили мобильный госпиталь. Однако, по его мнению, в первую очередь надо использовать все имеющиеся ресурсы и уже потом использовать мобильный госпиталь.

COVID-19 в Ивано-Франковской области: что известно