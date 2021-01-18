Народный депутат от партии "Слуга народа" Елена Мошенец заявила, что коронавирус может быть разновидностью биологического оружия. Она добавила, что Китай якобы вышел уже на первую линию холодной войны.

Что заявила нардепка от " Слуги народа"

Разговоры о биологическом и ядерном оружии ведутся уже десятки лет, поэтому создание вируса, дескать, могло стать одним из видов такого оружия. Об этом Мошенец заявила в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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В своем утверждении нардеп ссылается на "мнение одного из документальных фильмов". Кроме того, она заявила, что "не помнит, кто это сказал". Суть, мол, сводится к такому:

"Это было после Второй мировой войны. Один из лидеров – может, это был Черчилль, может, это был Трумэн – когда общались со Сталиным, они говорили о том, что на самом деле все лежит вокруг определения демократии. Вынуждена констатировать, что Холодная война с угрозами ядерным оружием перешла к биологическому оружию. Это для меня самое худшее. Я бы сказала, что сейчас Китай вышел на первую линию", – сказала Мошенец.

Я рассматриваю такую возможность, что это может быть одной из разновидностей биологического оружия,

– подчеркнула политик.

По ее словам, биологическое оружие хуже ядерного.

"Если ядерные боеголовки мы можем посчитать – сколько их, где и в каких странах, то о том, что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую конъюнктуру в будущем и дальнейшие действия, здесь сложнее сказать".

Она подчеркнула, что коронавирус может быть хорошим примером того, как это может быть. Даже без ядерного оружия.

Обратите внимание! Во время и после Революции Достоинства Мошенец работала заместителем главного редактора в газете "Капитал", которая принадлежала экс-главе Нацбанка времен Януковича Сергею Арбузову.