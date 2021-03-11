Оказалось, что с середины 1950-х годов ФБР США занималось ликвидацией, дестабилизацией и полным подрывом деятельности любых движений в стране. Секретная миссия называлась COINTELPRO или же контрразведывательная программа.

На то время – это был самый жестокий проект американских спецслужб в отношении собственных граждан. Оказалось, что миллионы американцев прослушивали, за ними шпионили, а их дома тайно обыскивали.

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Почему разоблачили секретную документацию ФБР

8 марта 1971 года группа неизвестных ворвалась в офис Федерального бюро расследований в Пенсильвании и похитила тайную документацию. Это навсегда положило конец тайным операциям.

Похищение документации произошло из-за Вьетнамской войны, которая в 1970-х была в самом разгаре. Конфликт разделил американцев на 2 лагеря:

одна часть людей хотела, чтобы Штаты довели дело до конца.

другая – требовала прекращения кровопролития, ведь ежедневно в газетах, на радио и по телевидению сообщалось о все новых и новых смертях.

Справка. Смерти американских военных на полях боя во Вьетнаме теперь составляют 40 142 человека.

Дома страну просто разрывало от различных протестов и политических движений. И вот в этот неспокойный период американской истории, из офиса ФБР и исчезли документы. Люди которые их похитили, планировали так повлиять на окончание войны во Вьетнаме.

На деле – спровоцировали скандал и громкие расследования. Больше всего страдали движения за права темнокожих.

Смотрите полностью выпуск программы "Спесцслужбы":

Программа COINTELPRO

В рамках борьбы с "левыми" и появилась тайная программа COINTELPRO. Ее агенты действовали любыми методами. Они подставляли людей, давали фальшивые показания, подкупали, нанимали осведомителей.

Тогда, главным в ФБР был Эдгар Гувер – первый директор ведомства. Вступив в должность, он чувствовал безнаказанность и делал буквально все, что ему заблагорассудится, создав из ФБР мощный орган.



Эдгар Гувер / Фото из Библиотеки Конгресса США

Единственный человек, который мог бы частично повлиять на его решение – президент США. Но, судя по расследованиям, глава Белого дома скорее всего даже и не догадывался о существовании такой программы как COINTELPRO. Этим и пользовались федералы.

Фактически, они чужими руками проливали кровь невинных людей. Часто создавали другие движения, которые работали на правоохранительные органы.

До 1971 года все и впрямь удавалось держать в секрете. Любые протесты или смерти со стороны выглядели как стычки двух враждебно настроенных лагерей. И только федералы делали вид, что пытаются помирить или хотя бы уладить конфликт. А на деле – это все одна мастерски продуманная игра, которую затеяли Эдгар Гувер и спецслужбы.

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1956 год. ФБР в самом расцвете сил. На плечи ведомства легла задача – исключить распространение коммунизма в стране.

В спецслужбе быстро поняли, что именно COINTELPRO может стать идеальным инструментом, чтобы контролировать абсолютно все движения. Они нацелились на ислам, феминизм, экоактивистов и борцов за права животных. И лишь одна каста – темнокожие, которые пытались выйти за дозволенные им рамки.

Бунт темнокожих

Социальный статус темнокожих в Америке 1950-х трудно назвать нормальным. По меньшей мере из-за того, что, например в Алабаме в 1956 году еще существовала сегрегация.

Поэтому начали появляться активисты и борцы за права человека, темнокожих в частности. Верховные суды начали выносить приговоры о равенстве всех рас.

Влияние Мартина Лютера Кинга

И тут появился Мартин Лютер Кинг – баптистский пастор, путешествовавший по стране и произносивший столь мощные речи, что вся темнокожая раса в США фактически превратила его в идола. Его призыв к равноправию был мирным.

Он настолько мастерски владел ораторским искусством, что на его речь в Вашингтоне в 1963 году под названием "У меня есть мечта" пришли послушать более 250 тысяч человек.



Марш на Вашингтон / Фото naacp

Интересно! За умение отстаивать свои права без насилия, Мартин Лютер Кинг получил Нобелевскую премию мира в 1964 году. Во всех отчетах ФБР его позиционировали как угрозу США. И Бюро не просто пыталось остановить его, а откровенно угрожало уничтожить.

Федералы ездили за ним по всем городам страны. Его гостиничные номера постоянно обыскивали, ставили прослушивающую аппаратуру, но ничего криминального найти на него не могли.

За Лютером шли сотни тысяч людей, даже белые. В ФБР его сделали главной фигурой теории заговора, ведь он, якобы мог быть проектом коммунистов.



Мартин Лютер Кинг / Фото Artefact

И в спецслужбе не придумали ничего лучше, чем как начать угрожать Мартину Лютеру Кингу и призвать его прекратить свою деятельность. Ему обещали пришить уголовные дела, подставить, но худшее было впереди. ФБР дошло до того, что шантажировали Мартина Лютера Кинга и даже призвали его совершить самоубийство.

После этого Кинг наоборот – начал еще активнее вести свою дипломатическую борьбу. В 1968 году он планировал провести общенациональный митинг в Вашингтоне. Впрочем, накануне его застрелили.

Новая волна агрессивных протестов

После убийства темнокожие подняли мощные бунты в более чем сотне городах. И, в отличие от предыдущих протестов – эти были совсем немирные – протестующие жгли автомобили, дома.

Справка. Правительству страны пришлось отправить на урегулирование беспорядка более 70 тысяч военных. Тогда по всей стране погибли 48 человек и более 2 тысяч получили ранения.

"Черные пантеры"

Убийство Кинга заставило многих темнокожих обратить свое внимание на такое движение как "Черные пантеры". Организация, основанная еще в 1966 году, занималась тем же, что и Мартин Лютер. Однако, в отличие от проповедника – эти ребята планировали идти в политику и бороться там.

После смерти Кинга движение быстро начало собирать сторонников. О мирном протесте все забыли. ФБР сразу же начали пресекать деятельность движения темнокожих. Директор ФБР Эдгар Гувер открыто объявил "Черных Пантер" самой большой угрозой для национальной безопасности США.

Все, что нужно знать об организации "Черные пантеры": смотрите в программе "Конфликты" на 24 канале

Услуги информаторов для федералов

В рамках проекта COINTELPRO федералы часто пользовались услугами информаторов. При чем, действовали по методу Штази – неважной информации не существует. В ряды профсоюзов, "Пантер", феминисток и экоактивистов засылали своих людей.

По данным рассекреченных документов, в среднем на одного агента ФБР приходилось 6 информаторов, собиравших информацию в разных ведомствах. Людям за информацию не платили. Спецслужба нанимала тех, на кого могла надавить.

Закрытие программы COINTELPRO

Программа COINTELPRO перестала существовать в 1971 году. А привлечь внимание общественности удалось всего 3 людям – политическим активистам, которые однажды просто решили ворваться в офис ФБР и похитить секретную документацию. Они не думали, что это приведет к раскрытию одной из самых заветных тайн Федерального Бюро Расследований.

День своей спецоперации выбирали очень долго. Если бы хоть кто-то из работников был в офисе, их бы поймали. Пройти незамеченными через такое ведомство – нереально. Они так искусно замели следы, что федералы не смогли найти их.

Волна возмущения и недовольства среди граждан заставила правительство создать специальную комиссию для расследования. Общественность наконец узнала как ФБР держали на коротком поводке абсолютно всех, кто хотел изменить общество. Правда, само название программы COINTELPRO прозвучало в эфире телеэкранов лишь в 1973 году.



Расследование не дало результатов / Скриншот из видео

Хотя COINTELPRO официально прикрыли, сообщение о том, что федералы и дальше используют те же методы, что и раньше появлялись и до начала 80-х. Тогда федералы нацеливались не только на темнокожих, но и на коренных американцев.

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А уже с 2017 года в СМИ начали распространяться сообщения, что старыми методами, но с новыми технологиями, американские спецслужбы ведут пристальный надзор за движением Black Lives Matter.

Федералы никак не комментировали эту информацию, но новые законы о "домашнем терроризме" говорят, что сторонников Black Lives Matter в 2020 году могут считать экстремистами. Об этом еще в 2017 году писали ученые Ильбурского университета.