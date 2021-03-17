Иран 17 марта обнародовал окончательный отчет по результатам технического расследования авиакатастрофы МАУ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это не отчет, а манипуляция, потому что его выводы – ложные.

Кулеба в видеообращении напомнил, что ранее Украина направляла Ирану около 90 страниц замечаний к расследованию.

Важно Определил как "вражескую цель": Иран говорит, что самолет МАУ сбили из-за ошибки оператора ПВО

Какова реакция Кулебы

Дипломат отметил, что анализ документа доказывает: Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов. По словам главы МИД, расследование было предвзятым, представленные доказательства – выборочными, а выводы – ложными.

То, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете – циничная попытка скрыть истинные причины сбития нашего самолета,

– подчеркнул Кулеба.

Почему Кулеба так раскритиковал отчет

По словам министра, этот документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричин трагедии и цепочки действий, которые к ней привели.

"Это не отчет. Это сборник манипуляций, цель которого оправдать Иран. Иран не смог найти силы, чтобы взять на себя ответственность, чтобы подобных трагедий больше не случалось", – добавил Кулеба.

В конце концов дипломат подытожил, если Иран не хочет добровольно выяснить истину, Украина вместе с партнерами найдет способ, как этого добиться.

Отчет Ирана: что известно

В Иране утверждают, что авиакатастрофа под Тегераном произошла из-за ошибки оператора ПВО. Он, мол, определил самолет как вражескую цель.

Поэтому и Иран решил пустить 2 ракеты.

Важно, что расследование по авиатехнике прокуратура Ирана завершила в феврале 2021, но имена подозреваемых называть отказываются.

Обратите внимание! Самолет украинской авиакомпании МАУ сбили 8 января 2020 года. На борту находились 176 человек, среди них – 11 украинцев. Все погибли.



Авиакатастрофа МАУ / инфографика 24 канала