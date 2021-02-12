Циклон "Волкер" обесточил десятки населенных пунктов Одесской области
Одесскую область ночью 12 февраля накрыл циклон "Волкер". Он вызвал дождь со снегом, резкое снижение температуры и порывистый ветер.
Источник:ДТЭК "Одесские электросети"
Такие погодные условия привели к аварийному отключению энергоснабжения в десятках населенных пунктов области.
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Последствия непогоды в Одесской области
- По состоянию на 08: 00 12 февраля без света находятся 20 населенных пунктов, из них 6 – частично.
- Больше всего пострадал Одесский район. Без электроснабжения остались 16 населенных пунктов.
- Еще 4-в Белгород-Днестровском районе.
- Над восстановлением электроснабжения работает 6 бригад в составе 18 специалистов и 6 единиц техники.
Мы немедленно приступили к ликвидации последствий непогоды. Оперативно-выездные бригады, со вчера находятся в состоянии повышенной готовности, уже работают над возвращением света в дома клиентов,
– сообщили в компании.
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