Одесскую область ночью 12 февраля накрыл циклон "Волкер". Он вызвал дождь со снегом, резкое снижение температуры и порывистый ветер.

Такие погодные условия привели к аварийному отключению энергоснабжения в десятках населенных пунктов области.

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Последствия непогоды в Одесской области

По состоянию на 08: 00 12 февраля без света находятся 20 населенных пунктов, из них 6 – частично.

Больше всего пострадал Одесский район. Без электроснабжения остались 16 населенных пунктов.

Еще 4-в Белгород-Днестровском районе.

Над восстановлением электроснабжения работает 6 бригад в составе 18 специалистов и 6 единиц техники.

Мы немедленно приступили к ликвидации последствий непогоды. Оперативно-выездные бригады, со вчера находятся в состоянии повышенной готовности, уже работают над возвращением света в дома клиентов,

– сообщили в компании.