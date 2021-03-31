Если информацию о российском гражданстве новоизбранного нардепа-мажоритарщика Андрея Аксенова подтвердят, на это должны отреагировать Верховная Рада и Центральная избирательная комиссия. Такая же ситуация будет, если причастность Аксенова к так называемому "референдуму" на Донбассе окажется правдой.

Соответствующие факты должна проверить Служба безопасности Украины. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Руслан Стефанчук.

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Что говорит Стефанчук

Политик убежден, что все должно происходить в пределах, предусмотренных Конституцией. Он отметил, что нельзя, чтобы человек, который имеет двойное гражданство, занимал одну из высших должностей в государстве.

Если такие факты относительно Аксенова будут иметь юридическую полноценность, то думаю, Центральная избирательная комиссия и Верховный Совет должны на это отреагировать,

– сказал Стефанчук.

Вице-спикер считает, что возможной причастности Аксенова к псевдореферендуму тоже следует проверить.

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