ЦИК и Рада должны реагировать, – Стефанчук о вероятном российском паспорте Аксенова
Если информацию о российском гражданстве новоизбранного нардепа-мажоритарщика Андрея Аксенова подтвердят, на это должны отреагировать Верховная Рада и Центральная избирательная комиссия. Такая же ситуация будет, если причастность Аксенова к так называемому "референдуму" на Донбассе окажется правдой.
Источник:Интерфакс – Украина
Соответствующие факты должна проверить Служба безопасности Украины. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Руслан Стефанчук.
К теме Аксенов, который проходит в Раду, организовывал "референдум" и имеет паспорт России, – Казанский
Что говорит Стефанчук
Политик убежден, что все должно происходить в пределах, предусмотренных Конституцией. Он отметил, что нельзя, чтобы человек, который имеет двойное гражданство, занимал одну из высших должностей в государстве.
Если такие факты относительно Аксенова будут иметь юридическую полноценность, то думаю, Центральная избирательная комиссия и Верховный Совет должны на это отреагировать,
– сказал Стефанчук.
Вице-спикер считает, что возможной причастности Аксенова к псевдореферендуму тоже следует проверить.
Победа Аксенова на выборах в Раду: что известно
- В Донецкой области в округе №50 состоялись довыборы в Раду. В результате победил мэр Доброполье Андрей Аксенов, который получил 65,46% голосов.
- Однако журналист Денис Казанский обнародовал информацию, что в 2014 году Аксенов организовывал так называемый "референдум" в поселке Новодонецкое. Он тогда был там поселковым головой.
- По словам Казанского, в начале войны Аксенов бежал в оккупированный Крым и получил там российский паспорт.
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