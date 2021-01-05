Центральная избирательная комиссия обратилась к Донецкой и Луганской облгосадминистраций о возможности проведения местных выборов 28 марта 2021 года. Голосование будет проходить на отдельных территориях этих областей.

Что заявили в ЦИК

Комиссия 5 января обратилась к Донецкой и Луганской ОГА – ОВЦА, чтобы те сказали, могут ли провести выборы 28 марта. Об этом сообщили на сайте ЦИК.

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Выводы о возможности проведения выборов облгосадминистрации должны предоставить не позднее 12:00 15 января 2021 года.

В перечень общин (где состоятся выборы – 24 канал) входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области,

– рассказали в ЦИК.

В Комиссии добавили, что 8 августа 2020 года ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской ОГА – ОВЦА установила невозможность проведения местных выборов

"Таким образом первые местные выборы 25 октября 2020 года в указанных территориальных общинах не были проведены. А затем – избирательные права граждан не реализованы", – отметили в ЦИК.

Заметим, ЦИК должна принять решение о назначении местных выборов на Донбассе не позднее 17 января 2021 года.

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