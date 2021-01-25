ЦИК объявила победителя на выборах в Броварах
Победу на местных выборах в Броварах 24 января получил Игорь Сапожко. Он получил 53,16% голосов избирателей.
Источник: Центральная избирательная комиссия
На выборах Сапожко баллотировался от партии "Команда Игоря Сапожко – "Єдність".
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Как голосовали жители Броваров
- Игорь Сапожко – 53,16% голосов избирателей.
- Иваненко Олег ("Европейская солидарность") – 14,7% голосов избирателей.
- Ратников Дмитрий ("Слуга народа" – 9,89% голосов избирателей.
- Саук Андрей ("Голос") – 7,36% голосов избирателей.
- Маслак Юрий ("За майбутнє") – 5,3% голосов избирателей.
- Коваленко Виктория ("Рідний дім") – 4,46% голосов избирателей.
- Мартиян Сергей ("Україна славетна") – 1,81% голосов избирателей.
- Боголюбов Сергей ("Наш край") – 1,22% голосов избирателей.
- Немчина Татьяна (самовыдвиженец) – 0,58% голосов избирателей.
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