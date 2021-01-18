О счастье говорят чаще всего. О нем любят рассуждать писатели, художники и даже политики. Это психоэмоциональное состояние уже пытаются измерить. Что такое счастье, и счастливы ли украинцы – читайте дальше.

На самом деле счастье для каждого измеряется в разном. Журналисты 24 канала решили опросить жителей разных украинских городов и узнать, что для них означает счастье. Интересно Что должен знать мужчина, чтобы сделать женщину счастливой: подсказки от блогера Елены Мандзюк Луцк Сергей : Я считаю себя счастливым человеком. Страна может входить или не входить куда угодно, все зависит от того, как человек воспринимает действительность. Если он радуется жизни – это хорошо, он всегда будет оптимистом, а если он ищет плохое – такой у него и будет жизнь. Если в голове беспорядок, если там ничего хорошего нет, то всегда с человеком будут происходить какие-то проблемы.

: Я считаю себя счастливым человеком. Страна может входить или не входить куда угодно, все зависит от того, как человек воспринимает действительность. Если он радуется жизни – это хорошо, он всегда будет оптимистом, а если он ищет плохое – такой у него и будет жизнь. Если в голове беспорядок, если там ничего хорошего нет, то всегда с человеком будут происходить какие-то проблемы. Петр : Даже не знаю. Так, чтобы счастье с меня шло – вряд ли. Для меня счастье – это здоровая семья, счастливые дети, внуки у меня уже есть. Чтобы в стране было более или менее нормально. Это для меня тоже большое значение имеет.

: Даже не знаю. Так, чтобы счастье с меня шло – вряд ли. Для меня счастье – это здоровая семья, счастливые дети, внуки у меня уже есть. Чтобы в стране было более или менее нормально. Это для меня тоже большое значение имеет. Татьяна : Я считаю себя счастливым человеком. Все зависит от того, что человек вкладывает в понятие счастья. Возможно, критерий для украинцев – это благосостояние только материального плана. Да, я согласна, это влияет на уровень жизни, но не в этом счастье. Я думаю, у каждого из нас есть вещи и ценности, которые у нас никто не отнимет. Например, любовь, знания, опыт – я думаю, в этом наше счастье.

: Я считаю себя счастливым человеком. Все зависит от того, что человек вкладывает в понятие счастья. Возможно, критерий для украинцев – это благосостояние только материального плана. Да, я согласна, это влияет на уровень жизни, но не в этом счастье. Я думаю, у каждого из нас есть вещи и ценности, которые у нас никто не отнимет. Например, любовь, знания, опыт – я думаю, в этом наше счастье. Сергей: Понятие счастья – это относительное понятие. Есть люди очень бедные, но счастливые. Есть очень богатые, но несчастные. Себя считаю счастливым человеком, имею прекрасную семью – это мое основное. Я ради семьи живу. Наслаждаюсь общением, добрые друзья есть, то есть, много для счастья не надо. Нужно мыслить позитивно, искать позитив ежедневно в жизни – тогда все будет хорошо. Обратите внимание Ученые вывели "формулу счастья": 4 вещи, которые сделают вас абсолютно счастливыми Харьков Инна : Вполне (счастлива – 24 канал). Чтобы все были здоровы, карантин закончился – счастье в мелочах. Можно, конечно, придираться к каким-то нюансам: хочется в космос, хочется еще чего-то, но в целом счастлива.

: Вполне (счастлива – 24 канал). Чтобы все были здоровы, карантин закончился – счастье в мелочах. Можно, конечно, придираться к каким-то нюансам: хочется в космос, хочется еще чего-то, но в целом счастлива. Николай : Чувствую себя не очень счастливым. Для счастья нужно что? Здоровье и заработок хороший. Работы сейчас нет, на 2 месяца выгнали за свой счет. Надо, чтобы здоровые родные были – это самое главное. Для счастья не много надо, но все равно не хватает.

: Чувствую себя не очень счастливым. Для счастья нужно что? Здоровье и заработок хороший. Работы сейчас нет, на 2 месяца выгнали за свой счет. Надо, чтобы здоровые родные были – это самое главное. Для счастья не много надо, но все равно не хватает. Ксения : Да, я считаю себя счастливым. Солнце, хороший воздух, друзья, семья – мне кажется, что это все, что нужно. Работа, чтобы все были счастливы, чтобы люди тебе улыбались. На самом деле счастье – в мелочах.

: Да, я считаю себя счастливым. Солнце, хороший воздух, друзья, семья – мне кажется, что это все, что нужно. Работа, чтобы все были счастливы, чтобы люди тебе улыбались. На самом деле счастье – в мелочах. Сергей: Я счастлив, у меня видите, какие внуки? У меня их аж 4. Конечно, это счастье. Для счастья нужно, чтобы в семье было согласие, чтобы было здоровье у всех, чтобы дети подрастали, следующее поколение. Что еще надо? Киев Лидия : Вот счастье, вот оно бежит (внуки – 24 канал). Семья, дружба.

: Вот счастье, вот оно бежит (внуки – 24 канал). Семья, дружба. Петр : Немножко бы возраст уменьшить – были бы счастливы. Возраст, здоровье – что еще нужно таким орлам, как мы?

: Немножко бы возраст уменьшить – были бы счастливы. Возраст, здоровье – что еще нужно таким орлам, как мы? Олег: Любимая работа – счастье. И чтобы в семье все было в порядке. К теме Насколько украинцы были счастливы в 2020 году: неожиданные результаты опроса Тернополь Мария: Не очень счастлива, скажем так. Для счастья большего достатка и здоровья.