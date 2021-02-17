Верховная Рада осудила преступный режим беглого президента Виктора Януковича. Теперь там ждут главу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову, чтобы узнать о результатах расследования дел Майдана.

Об этом рассказал экс-заместитель генпрокурора Руслана Рябошапки Виктор Чумак. По его мнению, Офис генпрокурора не задерживает расследование специально, а на это есть веские причины.

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Дела Майдана

Дела Майдана в тысячи томов передавались из прокуратуры в Национальное антикоррупционное бюро Украины, затем в Государственное бюро расследований. В конце концов, даже терялись следователями Управления спецрасследований офиса генпрокурора. По словам Чумака, часть дел останется нераскрытой.

Справка. Дело Майдана – это объединение всех преступлений, совершенных на Революции Достоинства в 2014 году. Оно содержит 89 уголовных производств, в рамках которых расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

Причины, почему не все дела раскроют

Дело Майдана имеет более 4000 эпизодов, которые надо расследовать.

Преступления легче всего найти по "горячим следам", а прошло уже 7 лет.

Те дела, что все-таки будут расследованы – перейдут в суд, те, что нет – не перейдут.

Причастные к убийствам люди уже сбежали заграницу.

Кто задерживает расследование

Чумак считает, что сейчас есть объективные обстоятельства, из-за которых следственные действия происходят медленнее, чем хотелось бы.

Я не думаю, что кто-то затягивает процесс специально. Его неэффективно расследовали из-за нежелания прокуроров в 2014 – 2015 годах,

– отметил Виктор Чумак.

Также бывший заместитель генпрокурора отметил, что неэффективному расследованию способствовало противодействие между генпрокурором Юрием Луценко и начальником управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком.

Напомним. В 2019 году Горбатюк подал заявление в суд на Луценко. Горбатюк просит Окружной админсуд отменить приказ Луценко относительно служебного расследования.

Он отметил, что виноватых и пострадавших на Революции Достоинства больше чем известных эпизодов. "Пока приговоров нет – все это не будет закончено", – подчеркнул Чумак.



Хронология событий Евромайдана / Инфографика 24 канала