Часть дел Майдана так и не раскроют, – Чумак
Верховная Рада осудила преступный режим беглого президента Виктора Януковича. Теперь там ждут главу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову, чтобы узнать о результатах расследования дел Майдана.
Источник:24 канал
Об этом рассказал экс-заместитель генпрокурора Руслана Рябошапки Виктор Чумак. По его мнению, Офис генпрокурора не задерживает расследование специально, а на это есть веские причины.
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Дела Майдана
Дела Майдана в тысячи томов передавались из прокуратуры в Национальное антикоррупционное бюро Украины, затем в Государственное бюро расследований. В конце концов, даже терялись следователями Управления спецрасследований офиса генпрокурора. По словам Чумака, часть дел останется нераскрытой.
Причины, почему не все дела раскроют
- Дело Майдана имеет более 4000 эпизодов, которые надо расследовать.
- Преступления легче всего найти по "горячим следам", а прошло уже 7 лет.
- Те дела, что все-таки будут расследованы – перейдут в суд, те, что нет – не перейдут.
- Причастные к убийствам люди уже сбежали заграницу.
Кто задерживает расследование
Чумак считает, что сейчас есть объективные обстоятельства, из-за которых следственные действия происходят медленнее, чем хотелось бы.
Я не думаю, что кто-то затягивает процесс специально. Его неэффективно расследовали из-за нежелания прокуроров в 2014 – 2015 годах,
– отметил Виктор Чумак.
Также бывший заместитель генпрокурора отметил, что неэффективному расследованию способствовало противодействие между генпрокурором Юрием Луценко и начальником управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком.
Он отметил, что виноватых и пострадавших на Революции Достоинства больше чем известных эпизодов. "Пока приговоров нет – все это не будет закончено", – подчеркнул Чумак.
Хронология событий Евромайдана / Инфографика 24 канала
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