На Харьковщине возобновили полеты самолетов Ан-26, после авиакатастрофы в которой погибли 26 членов экипажа и курсанты. Сейчас в аэропорту Чугуева происходят командирские тренировочные полеты.

Восстановление полетов Ан-26

По словам заместителя командира воинской части по летной подготовке Романа Куценко, основной целью командирских полетов является поддержание совершенствования навыков руководящего состава в обеспечении полетов.

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Самолеты Ан-26 после длительного перерыва в полетах начинают полеты по отработке на имитацию отказа двигателя и выполняют посадку на одном двигателе,

– рассказал Куценко.

Кроме Ан-26, в Чугуеве выполняли полеты и другие самолеты.

По данным "Общественного", полеты возобновились 17 февраля. Плановые полеты с курсантами должны восстановить в конце марта.

Смотрите видео полетов в Чугуеве:

Что известно о катастрофе Ан-26



Главное об авиакатастрофе под Чугуевом / Инфографика 24 канала