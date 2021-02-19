Имитация отказа двигателя: В Чугуеве после катастрофы возобновили полеты Ан-26 – видео
На Харьковщине возобновили полеты самолетов Ан-26, после авиакатастрофы в которой погибли 26 членов экипажа и курсанты. Сейчас в аэропорту Чугуева происходят командирские тренировочные полеты.
Восстановление полетов Ан-26
По словам заместителя командира воинской части по летной подготовке Романа Куценко, основной целью командирских полетов является поддержание совершенствования навыков руководящего состава в обеспечении полетов.
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Самолеты Ан-26 после длительного перерыва в полетах начинают полеты по отработке на имитацию отказа двигателя и выполняют посадку на одном двигателе,
– рассказал Куценко.
Кроме Ан-26, в Чугуеве выполняли полеты и другие самолеты.
По данным "Общественного", полеты возобновились 17 февраля. Плановые полеты с курсантами должны восстановить в конце марта.
Смотрите видео полетов в Чугуеве:
Что известно о катастрофе Ан-26
- Трагедия произошла 25 сентября – военный самолет упал и загорелся.
- На борту находились 20 курсантов и 7 членов экипажа. Выжить удалось только одному студенту.
- По данным правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, причиной аварии была недостаточная подготовка экипажа и системные нарушения в выполнении полетов.
- Трем подозреваемым по делу – командиру воинской части, руководителю полетов, командующему Воздушных сил ВСУ – выбрали меры пресечения. Им грозит заключение на 15 лет.
Главное об авиакатастрофе под Чугуевом / Инфографика 24 канала
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