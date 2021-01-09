Саммит по деоккупации Крыма планируют провести в Киеве уже летом 2021 года. На нем страны-участницы должны озвучить конкретные шаги, которые помогут Украине вернуть полуостров.

Одним из таких шагов может быть ужесточение санкции против России. Об этом сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире "Радио Крым.Реалии".

Важно Тема Крыма будет для России адской, а не священной, – Кулеба

Чубаров призвал сделать все, чтобы Крымская платформа стала успешной и не закончилась провалом.

Кроме заявлений, должны быть озвучены конкретные шаги, которые будут предприниматься этими государствами, чтобы российские войска действительно покинули Крым,

– сказал Чубаров.

По его словам, те иностранные государства, которые поддержат платформу, должны выступить за ужесточение санкций в отношении России, в частности, за немедленное эмбарго на российские энергоносители (запрет на импорт).

Также Чубаров отметил, что правительства могут максимально сократить любые взаимоотношения с Россией, ведь ее действия угрожают их безопасности, и их народам.

Я понимаю, что это чрезвычайно сложно для отдельных государств, что это связано с экономическими потерями, но надо же как-то остановить российскую угрозу, расползающуюся над всем миром,

– подчеркнул председатель Меджлиса.

Актуально Крымская платформа: саммит мировых лидеров перенесли на лето

Что известно о Крымской платформе