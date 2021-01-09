Кроме заявлений, должны быть конкретные шаги, – Чубаров о целях саммита Крымской платформы
Саммит по деоккупации Крыма планируют провести в Киеве уже летом 2021 года. На нем страны-участницы должны озвучить конкретные шаги, которые помогут Украине вернуть полуостров.
Одним из таких шагов может быть ужесточение санкции против России. Об этом сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире "Радио Крым.Реалии".
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Чубаров призвал сделать все, чтобы Крымская платформа стала успешной и не закончилась провалом.
Кроме заявлений, должны быть озвучены конкретные шаги, которые будут предприниматься этими государствами, чтобы российские войска действительно покинули Крым,
– сказал Чубаров.
По его словам, те иностранные государства, которые поддержат платформу, должны выступить за ужесточение санкций в отношении России, в частности, за немедленное эмбарго на российские энергоносители (запрет на импорт).
Также Чубаров отметил, что правительства могут максимально сократить любые взаимоотношения с Россией, ведь ее действия угрожают их безопасности, и их народам.
Я понимаю, что это чрезвычайно сложно для отдельных государств, что это связано с экономическими потерями, но надо же как-то остановить российскую угрозу, расползающуюся над всем миром,
– подчеркнул председатель Меджлиса.
Актуально Крымская платформа: саммит мировых лидеров перенесли на лето
Что известно о Крымской платформе
- Это новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответы на вызовы безопасности, усиление международного давления на Россию, предотвращение нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима.
- Главная цель Крымской платформы деоккупация полуострова и возвращение его Украине.
- Ранее саммит по деоккупации Крыма планировали провести в мае 2021 года. Однако впоследствии его перенесли на лето.
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