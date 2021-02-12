Леонид Кравчук заявил, что у украинской стороны часто спрашивают о целесообразности диалога с Россией. Причина – с Москвой нельзя договориться и она делает все, чтобы не допустить территориальной целостности Украины.

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе отметил, что Россия не воспринимает Украину, поэтому нужно, чтобы это знал весь мир. Этого можно достичь только благодаря диалогу.

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"Мы общаемся с Россией только для того, чтобы мир увидел, что Украина системно и последовательно выполняет свои обязательства и чтобы увидел, как действует наш оппонент", – сказал Леонид Кравчук.

Однако, по словам главы украинской делегации в ТКГ, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Москва не готова к европескому обществу и общению с ним, но он почему-то хочет переложить вину на Европу.

Заседание Совета Безопасности ООН

Леонид Кравчук сообщил, что во время заседания Совбеза ООН не было никого, кто бы выступил против Украины.

"Во время заседания Совета Безопасности ООН 6 ведущих стран прямо заявили, что Россия – агрессор и его нашествия на Украину нельзя скрыть. И она должна покинуть Украину но не представлять себя в нейтральном плане", – сказал Кравчук.

Обратите внимание! 11 февраля на заседании Совета безопасности ООН от Украины выступил Леонид Кравчук. Его задачей было представить информацию о выполнении минских договоренностей. В частности, глава делегации Украины в ТКГ обратил внимание на ход конфликта на Донбассе.