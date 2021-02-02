Какое будущее ждет Дубинского после исключения: что говорят в "Слуге народа"
После исключения из фракции "Слуга народа" народный депутат Александр Дубинский остается руководителем организации Киевской области одноименной партии. Кроме того, он сохранит статус народного избранника.
Источники: "Свобода слова", 24 канал
Вопрос членства в партии должны рассмотреть в ближайшее время. Кроме того, вскоре состоится собрание "Слуги народа".
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Останется лм Дубинский "слугой народа"
Как отметила в эфире "Свободы слова" нардеп Ирина Верещук, хотя Дубинский и является руководителем организации Киевской области, но на ближайшем заседании фракции "Слуга народа" этот вопрос поднимут и будут решать.
В то же время она считает, что другие члены "Слуги народа" продолжат работать и не выйдут из провластной фракции из-за Дубинского.
Другой "слуга народа" Виталий Безгин в комментарии 24 канала отметил, что Дубинский продолжит работать в Раде. Но уже в статусе внефракционного. Дело в том, что он – мажоритарщик.
Если бы он был списочником, то он бы сложил мандат. Поскольку он – мажоритарщик, которого избрали представители округа, то он сохраняет за собой статус народного депутата,
– пояснил народный избранник.
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Исключение Дубинского: главное
- 11 января Соединенные Штаты Америки ввели санкции против нескольких граждан и информационных ресурсов из Украины, в частности Александра Дубинского – по обвинениям во вмешательстве в выборы президента США.
- В "Слуге народа" заверили, что для расследования СБУ необходимо, чтобы Дубинский вышел из фракции.
- По данным СМИ, во время заседания "Слуги народа" 25 января 2021 года Владимир Зеленский попросил Дубинского самостоятельно выйти фракции. Однако нардеп себя виновным не признает.
- Впоследствии Центр противодействия коррупции сообщил, что против нардепа открыл два уголовных производства Офис генпрокурора.
Офис генпрокурора возбудил дело против Дубинского / Инфографика 24 канала
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