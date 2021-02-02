После исключения из фракции "Слуга народа" народный депутат Александр Дубинский остается руководителем организации Киевской области одноименной партии. Кроме того, он сохранит статус народного избранника.

Источники: "Свобода слова" , 24 канал

Вопрос членства в партии должны рассмотреть в ближайшее время. Кроме того, вскоре состоится собрание "Слуги народа".

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Останется лм Дубинский "слугой народа"

Как отметила в эфире "Свободы слова" нардеп Ирина Верещук, хотя Дубинский и является руководителем организации Киевской области, но на ближайшем заседании фракции "Слуга народа" этот вопрос поднимут и будут решать.

В то же время она считает, что другие члены "Слуги народа" продолжат работать и не выйдут из провластной фракции из-за Дубинского.

Другой "слуга народа" Виталий Безгин в комментарии 24 канала отметил, что Дубинский продолжит работать в Раде. Но уже в статусе внефракционного. Дело в том, что он – мажоритарщик.

Если бы он был списочником, то он бы сложил мандат. Поскольку он – мажоритарщик, которого избрали представители округа, то он сохраняет за собой статус народного депутата,

– пояснил народный избранник.

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Исключение Дубинского: главное

11 января Соединенные Штаты Америки ввели санкции против нескольких граждан и информационных ресурсов из Украины, в частности Александра Дубинского – по обвинениям во вмешательстве в выборы президента США.

и информационных ресурсов из Украины, в частности Александра Дубинского – по обвинениям во вмешательстве в выборы президента США. В "Слуге народа" заверили, что для расследования СБУ необходимо, чтобы Дубинский вышел из фракции.

По данным СМИ, во время заседания "Слуги народа" 25 января 2021 года Владимир Зеленский попросил Дубинского самостоятельно выйти фракции . Однако нардеп себя виновным не признает.

. Однако нардеп себя виновным не признает. Впоследствии Центр противодействия коррупции сообщил, что против нардепа открыл два уголовных производства Офис генпрокурора.



Офис генпрокурора возбудил дело против Дубинского / Инфографика 24 канала