В четверг, 28 января, Владимир Зеленский обсудил с главой правительства Испании Педро Санчесом развитие торгово-экономического сотрудничества между 2 странами. Общение состоялось в формате телефонного разговора.

Источник: Офис Президента

Зеленский пригласил Санчеса посетить празднование по случаю 30 Дня Независимости Украины.

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Детали разговора

Политики обсудили стратегический путь Украины в НАТО. Зеленский ознакомил Санчеса с шагами, которые страна делает для достижения стандартов Альянса.

Наша армия ежедневно защищает не только Украину, но и Европу, отражая агрессию на востоке нашей страны. Мы постоянно улучшаем наши стандарты и в будущем можем усилить НАТО,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент Украины и глава испанского правительства обсудили проведение 4 заседания Украинско-испанской смешанной межправительственной комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству. Она должна состояться в Киеве в 2021 году.

Украина и Испания планируют активизировать сотрудничество в сферах энергетики, инфраструктуры, цифровизации и кибербезопасности.

Также Санчес пообещал, что будет способствовать Украине в получении вакцины как на уровне двусторонних отношений, так и на уровне ЕС.

Что еще сказал Зеленский