НАТО, вакцина и экономическое сотрудничество: что Зеленский обсудил с премьером Испании
В четверг, 28 января, Владимир Зеленский обсудил с главой правительства Испании Педро Санчесом развитие торгово-экономического сотрудничества между 2 странами. Общение состоялось в формате телефонного разговора.
Источник: Офис Президента
Зеленский пригласил Санчеса посетить празднование по случаю 30 Дня Независимости Украины.
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Детали разговора
Политики обсудили стратегический путь Украины в НАТО. Зеленский ознакомил Санчеса с шагами, которые страна делает для достижения стандартов Альянса.
Наша армия ежедневно защищает не только Украину, но и Европу, отражая агрессию на востоке нашей страны. Мы постоянно улучшаем наши стандарты и в будущем можем усилить НАТО,
– подчеркнул Зеленский.
Кроме того, президент Украины и глава испанского правительства обсудили проведение 4 заседания Украинско-испанской смешанной межправительственной комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству. Она должна состояться в Киеве в 2021 году.
Украина и Испания планируют активизировать сотрудничество в сферах энергетики, инфраструктуры, цифровизации и кибербезопасности.
Также Санчес пообещал, что будет способствовать Украине в получении вакцины как на уровне двусторонних отношений, так и на уровне ЕС.
Что еще сказал Зеленский
- Президент Украины поблагодарил Испанию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Испания является одним из приоритетных торговых партнеров в Европейском Союзе. Она продолжает сохранять позицию крупнейшего в ЕС импортера украинской зерновой продукции.
- Зеленский благодарен испанской стороне за усилия и готовность содействовать подписанию Соглашения об общем авиационном пространстве Европейского союза с Украиной. ЕС может принять положительное решение уже в ближайшее время.
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