Что Зеленский должен сделать для дела Стерненко: ответ активиста Синицына
Активист Роман Синицын сообщил, что Владимир Зеленский остается в стороне от дела Сергея Стерненко. Однако, без сомнения, президенту доносят все детали.
Источник:"Новое время"
Синицын подчеркнул, что президент как гарант Конституции является последней инстанцией, которая должна была бы что-то гарантировать. Однако, к сожалению, он ничего не гарантирует.
Актуально Сергей к этому готовился, – активист Синицын о приговоре Стерненко
Как гарант Конституции, Зеленский должен реагировать на беззаконие и недостаток справедливости.
Однозначного ответа, что должен сейчас сделать президент, Синицын не имеет.
Пусть на Банковой сами думают. Стерненко должен быть на свободе. Они должны провести судебную и правоохранительную реформу, но это уже более глобальные вопросы. У людей – тотальный кризис в справедливости и ощущение, что они не защищены,
– заявил активист.
Приговор Стерненко: детали
- 23 февраля суд вынес приговор Сергею Стерненко. Активиста приговорили к 7 годам лишения свободы и конфискации половины имущества.
- Стерненко признали виновным в похищении Сергея Щербича. Целью для преступления якобы стало желание Стерненко завладеть 300 гривнами Щербича.
- Приговор Стерненко поразил украинцев, в тот же день они вышли на массовые протесты. Мероприятия состоялись в Киеве, Львове и других городах Украины, а также – в Варшаве.
- В целом во время протестов в поддержку Стерненко пострадали примерно 40 человек.
- В первом письме Стерненко написал, что слышал протестующих под стенами СИЗО и это его подбадривало.
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