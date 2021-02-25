Активист Роман Синицын сообщил, что Владимир Зеленский остается в стороне от дела Сергея Стерненко. Однако, без сомнения, президенту доносят все детали.

Синицын подчеркнул, что президент как гарант Конституции является последней инстанцией, которая должна была бы что-то гарантировать. Однако, к сожалению, он ничего не гарантирует.

Актуально Сергей к этому готовился, – активист Синицын о приговоре Стерненко

Как гарант Конституции, Зеленский должен реагировать на беззаконие и недостаток справедливости.

Однозначного ответа, что должен сейчас сделать президент, Синицын не имеет.

Пусть на Банковой сами думают. Стерненко должен быть на свободе. Они должны провести судебную и правоохранительную реформу, но это уже более глобальные вопросы. У людей – тотальный кризис в справедливости и ощущение, что они не защищены,

– заявил активист.

Обратите внимание! Услышав решение суда, Стерненко якобы успел позвонить президенту и поблагодарить за приговор. Однако в Офисе Президента пока эту информацию опровергают.

Приговор Стерненко: детали

23 февраля суд вынес приговор Сергею Стерненко. Активиста приговорили к 7 годам лишения свободы и конфискации половины имущества.

Стерненко признали виновным в похищении Сергея Щербича. Целью для преступления якобы стало желание Стерненко завладеть 300 гривнами Щербича.

Приговор Стерненко поразил украинцев, в тот же день они вышли на массовые протесты. Мероприятия состоялись в Киеве, Львове и других городах Украины, а также – в Варшаве.

В целом во время протестов в поддержку Стерненко пострадали примерно 40 человек.

В первом письме Стерненко написал, что слышал протестующих под стенами СИЗО и это его подбадривало.



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канал