Указание США и конфликт олигархов: что украинцы думают о санкциях против Медведчука
Более 50% украинцев считают, что санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко ввели из-за пророссийской деятельности супругов.
Источник:"Рейтинг"
В то же время некоторые граждане Украины убеждены: санкции – это лишь очередное проявление "разборок между олигархами".
Актуально Не думаю, что будет какая-то быстрая реакция России, – Кулеба о санкциях против Медведчука
Причины санкций против Медведчука
По данным исследований социологической группы "Рейтинг", украинцы выделяют 5 возможных причин санкций против Медведчука и Марченко.
- 52% украинцев считают, что санкции против супругов вели из-за пророссийской деятельности;
- 30% опрашиваемых утверждают, что санкции – это "разборки между олигархами";
- 16% украинцев заявили, что санкции – попытка вернуть в собственность государства трубопровод;
- 13% опрашиваемых убеждены, что санкции – указание со стороны США;
- 10% украинцев заявили, что санкции – давление на оппозицию.
Санкции против Медведчука: что известно
- 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 8 человек, которых подозревают в финансировании терроризма. Среди них – Виктор Медведчук и Оксана Марченко. Срок санкций – 3 года.
- Согласно решению СНБО, Украина возвращает часть нефтепродуктопровода Самара – Западное направление. Ее еще в 2017 году присвоило окружение Медведчука.
- 20 февраля указ о санкциях подписал президент Владимир Зеленский.
- Оксана Марченко отреагировала на санкции тем, что вступила в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter