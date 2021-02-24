Более 50% украинцев считают, что санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко ввели из-за пророссийской деятельности супругов.

В то же время некоторые граждане Украины убеждены: санкции – это лишь очередное проявление "разборок между олигархами".

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Причины санкций против Медведчука

По данным исследований социологической группы "Рейтинг", украинцы выделяют 5 возможных причин санкций против Медведчука и Марченко.

52% украинцев считают, что санкции против супругов вели из-за пророссийской деятельности;

30% опрашиваемых утверждают, что санкции – это "разборки между олигархами";

16% украинцев заявили, что санкции – попытка вернуть в собственность государства трубопровод;

13% опрашиваемых убеждены, что санкции – указание со стороны США;

10% украинцев заявили, что санкции – давление на оппозицию.

Заметьте! Опрос "Рейтинг" проводил в течение 22 – 23 февраля на территории всех областей Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Участие в опросе приняли 2500 человек. Статистическая погрешность – не более 2%.

Санкции против Медведчука: что известно