Главным итогом своей работы на должности директора НАБУ Артем Сытник считает приближение к сохранению и функционированию антикоррупционной системы. Руководителем Бюро Сытнику осталось работать еще минимум 1,5 года. А возглавил он его в апреле 2015-го.

Сытник об итогах своей работы

Как отметил глава НАБУ, нынешние атаки на него и бюро собственно связаны с тем, что антикоррупционную систему в Украине создали. Об этом Сытник рассказал в комментарии "Новому времени".

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"К сожалению, мы очень много времени потратили на дискуссию относительно создания Антикоррупционного суда. Моя цель – это быстрая и недеструктивная смена руководства Антикоррупционного бюро. Функционирующая система антикоррупционных органов продолжает пугать политический..." – подчеркнул он.

Директор НАБУ добавил, если бы были внутренние угрозы развала антикоррупционной системы, то, вероятно, не было бы неоднократных решений Конституционного суда.

Сейчас самая большая угроза – это как раз перспективы вынесения Конституционным судом решения о ликвидации ВАКС. Если это произойдет – это фактически остановка всего процесса, который происходил за последние шесть лет,

– констатировал Сытник.

Заметим! 27 октября 2020 года Конституционный Суд Украины принял решение, которое повлияло на всю антикоррупционную систему в государстве. В частности, на некоторое время приостановило эффективную работу НАПК – говорится прежде всего о реестре е-деклараций. Также из-за такого решения Украина чуть не потеряла безвиз, и оно повлияло на получение Киевом очередного транша МВФ.

Что предшествовало этому заявлению: