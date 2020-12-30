Что удалось сделать Сытнику во главе НАБУ и какие существуют угрозы антикоррупционной системе
Главным итогом своей работы на должности директора НАБУ Артем Сытник считает приближение к сохранению и функционированию антикоррупционной системы. Руководителем Бюро Сытнику осталось работать еще минимум 1,5 года. А возглавил он его в апреле 2015-го.
Сытник об итогах своей работы
Как отметил глава НАБУ, нынешние атаки на него и бюро собственно связаны с тем, что антикоррупционную систему в Украине создали. Об этом Сытник рассказал в комментарии "Новому времени".
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"К сожалению, мы очень много времени потратили на дискуссию относительно создания Антикоррупционного суда. Моя цель – это быстрая и недеструктивная смена руководства Антикоррупционного бюро. Функционирующая система антикоррупционных органов продолжает пугать политический..." – подчеркнул он.
Директор НАБУ добавил, если бы были внутренние угрозы развала антикоррупционной системы, то, вероятно, не было бы неоднократных решений Конституционного суда.
Сейчас самая большая угроза – это как раз перспективы вынесения Конституционным судом решения о ликвидации ВАКС. Если это произойдет – это фактически остановка всего процесса, который происходил за последние шесть лет,
– констатировал Сытник.
Что предшествовало этому заявлению:
- В августе Конституционный Суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника главой НАБУ.
- В суде заявили, что, назначая в 2015 году Сытника на должность, пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия.
- В НАБУ говорят, что такое решение КСУ является политически мотивированным.
- 26 октября Окружной админсуд Киева одобрил решение отстранить Сытника от должности директора НАБУ. В течение месяца Сытник должен был передать свои полномочия кому-то из заместителей.
- В Офисе Президента подчеркнули, что решение ОАСК будут обжаловать.
- В конце ноября Кабмин поддержал законопроект о праве Верховной Рады сменить главу НАБУ.
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