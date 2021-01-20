Выпуск "зеленых облигаций" : в правительстве придумали, как погасить долги перед производителями
В Кабмине вновь заговорили о "зеленых облигациях". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил коллег проработать вопрос изготовления и распространения "зеленых бондов". Это даст возможность погасить задолженность перед производителями энергии из возобновляемых источников.
Шмыгаль снова поднял на рассмотрение тему "зеленых облигаций". Об этом он заявил в своем выступлении на заседании Кабмина 20 января, сообщает 24 канал.
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Шмыгаль попросил Минэнерго, Минэкономики и Минфин проработать вопрос о возможном выпуске и размещении "зеленых облигаций".
Многие решения нужно принимать комплексно и очень часто простых решений нет. Нужно искать сбалансированные механизмы – это касается и вопроса зеленой энергетики,
– отметил Шмыгаль.
Что известно о "зеленых облигациях"
- Сумма исков к госпредприятию достигла около 1 миллиарда гривен. Это случилось из-за долгов государственного трейдера "Гарантированный покупатель" перед производителями "зеленой" энергии.
- Меморандум, предусматривающий выплату 9 миллиардов долга инвесторам в конце года, а также оплату 100% электроэнергии, подписали в июле 2020 года.
- Президент Владимир Зеленский 31 июля подписал законопроект №3658, которым снизили "зеленый" тариф для ввода в эксплуатацию.
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