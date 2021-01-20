В Кабмине вновь заговорили о "зеленых облигациях". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил коллег проработать вопрос изготовления и распространения "зеленых бондов". Это даст возможность погасить задолженность перед производителями энергии из возобновляемых источников.

Шмыгаль снова поднял на рассмотрение тему "зеленых облигаций". Об этом он заявил в своем выступлении на заседании Кабмина 20 января, сообщает 24 канал.

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Шмыгаль попросил Минэнерго, Минэкономики и Минфин проработать вопрос о возможном выпуске и размещении "зеленых облигаций".

Многие решения нужно принимать комплексно и очень часто простых решений нет. Нужно искать сбалансированные механизмы – это касается и вопроса зеленой энергетики,

– отметил Шмыгаль.

Справка. Зеленые облигации – это долговой инструмент, направленный на полное или частичное финансирование "зеленых" проектов.

Что известно о "зеленых облигациях"