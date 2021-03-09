Міністерство фінансів США 11 січня 2021 року ввело санкції щодо ряду українських політиків за втручання у вибори президента США, які оприлюднили так звані "плівки Деркача". Детально про спільників у цій справі - читайте далі.

Міністерство фінансів США 11 січня 2021 року ввело санкції щодо ряду українських політиків і ексчиновників за втручання у вибори президента США шляхом поширення дезінформації.

Мовиться про осіб, причетних до оприлюднення, легалізації і поширення так званих "плівок Деркача", на яких нібито Джо Байден і Петро Порошенко обговорюють ряд питань української політики та порушують тему компанії Burisma.

Під санкції за участь в спецоперації "плівки Деркача" потрапили народні депутати Андрій Деркач і Олександр Дубинський, екс-депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик і колишній співробітник посольства США в Україні Андрій Теліженко, а також ряд менеджерів Андрія Деркача, що керують його медійними активами.

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm брала активну участь у проведенні ОСІНТ-розслідування, в якому були зібрані докази того, що "плівки Деркача" – це російська інформаційна спецоперація по втручанню у вибори Президента США 2020 року.

В інформаційній спецоперації брали участь ряд осіб. Мовиться про організовану групу проросійських телеведучих, топових блогерів, політиків і власників ЗМІ, які є формально українськими громадянами, але фактично діють в інтересах Росії.

Їхні узгоджені дії щодо оприлюднення, легалізації та винесення в топ-теми світових новин "плівок Деркача" і є інформаційною спецоперацією.

Ба більше, їхні подальші заяви на підтримку Трампа шляхом оголошення підрахунку голосів нечесним і неправдивим підкреслюють їхню системну дезінформаційну роботу та її справжню мету: дестабілізацію ситуації у США, яка вже коштувала життів американським громадянам.

Кампанія велася з явним розрахунком на 2 основні цільові аудиторії.

Українська влада, яку прямо закликали розпочати слідство за мотивами "плівок Байдена". Таке слідство мало знизити рейтинг одного з кандидатів у президенти США на виборах 2020 року. Громадяни США, які повинні були отримати негативні меседжі про кандидата й не проголосувати на нього на виборах.

До орієнтовного списку ключових осіб, причетних до легалізації та поширення "плівок Деркача", належать:

проросійський політик і блогер Анатолій Шарій;

номінальний власник активів Віктора Медведчука Тарас Козак;

дружина Віктора Медведчука і номінальна власниця його активів Оксана Марченко;

колишній перший заступник голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов;

український олігарх Ігор Коломойський;

телеведучий проросійських телеканалів Назар Діордіца (телевізійний псевдонім – Макс Назаров).

► Анатолій Шарій

Отже, Шарій Анатолій Анатолійович – проросійський топовий блогер, постійний спікер в ефірі вищевказаних проросійських каналів. Він мешкає в Іспанії. Один з головних спікерів на тему «плівок Деркача», систематично просував інформацію про їхню справжність.

У цьому списку він зазначений першим, тому що його контент на YouTube транслюється на російськомовну аудиторію в самих США, причому країною реєстрації YouTube-каналу заявлені Нідерланди.

У такий спосіб, на відміну від більшості інших учасників списку, він намагався вплинути на вибори в США не опосередковано, а безпосередньо. Після оприлюднення записів, Шарій першим заявив, що голос "однозначно належить Петру Порошенко":

Те, що ми почули, це жахливо, повне зовнішнє управління країною. Ми почули речі, які повністю підпадають під поняття "державна зрада". Це голос Петра Порошенка, записи реальні,

– заявив Шарій.

Анатолій Шарій просував "плівки Деркача" не тільки в ефірах каналів, де виступав гостьовим експертом, а й на своєму особистому каналі на YouTube. Також він активно висвітлював вихід другої частини у червні.

Реакція Шарія на результати виборів

Вже після голосування на президентських виборах в США, 8 листопада, Анатолій Шарій записав ще один відеоблог, де прямо стверджував, що вибори сфальсифіковані на користь Байдена.

Анатолій Шарій не просто систематично і наполегливо поширював дезінформацію, яка могла вплинути на результат президентських виборів в США. Він ще й, за його ж визнанням, координувався з невідомими особами в США.

Це підтверджується, зокрема, його найпершим роликом на тему Burisma, який вийшов ще за рік до виборів, де він просуває меседжі й кадри не найпопулярнішого каналу One America News. Люди "зовні" США не надали б йому такий глибоко внутрішній контент.

Зазначимо. Анатолій Шарій та Андрій Деркач мають як мінімум одну ланку звязку. Старша донька Деркача, Тетяна Терехова, вже близько 10 років дружить з Ольгою Шарій (Бондаренко).

► Тарас Козак

Наступний фігурант – Козак Тарас Романович, нардеп, номінальний власник активів Віктора Медведчука, зокрема, 3 проросійських каналів, на які президент Зеленський вже наклав економічні санкції. Через ці канали активно поширювалася інформація про "плівки Деркача".

Нагадаємо. 19 травня 2020 у Києві відбулася перша прес-конференція Андрія Деркача, на якій він оприлюднив нібито телефонні розмови віце-президента США Джо Байдена і українського президента Петра Порошенка.

Телеканали 112, NewsOne і Zik транслювали її в прямому ефірі для всієї своєї аудиторії. Відео в YouTube подивилися більше 700 тисяч користувачів. Інформація подавалася не як суперечлива, а як правдива і достовірна.

В ефірах зазначених каналів почалася злагоджена кампанія по наданню правдоподібності цим плівкам. Переважна більшість гостьових експертів підкреслювали, що не сумніваються в правдивості і автентичності записів, тим самим створюючи таке ж враження у глядачів.

Сукупність їхніх висловлювань дозволяє зробити висновок, що всі 3 канали мали єдину узгоджену комунікаційну політику з надання правдоподібності дезінформаційній операції "плівки Деркача".

Відповідно, до формування цієї єдиної політики був безпосередньо причетний загальний власник телеканалів – Тарас Козак і їхній фактичний власник Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна.

► Андрій Портнов

Останній на сьогодні фігурант – Портнов Андрій Володимирович, колишній перший заступник голови адміністрації тогочасного Президента України Віктора Януковича, постійний спікер низки проросійських каналів.

Він брав активну участь в легалізації "плівок Деркача" та їх фіксації як речового доказу. Портнов коментував їх уже як факт і привід для слідчих дій щодо колишнього президента Порошенка.

При цьому, він відкрито оприлюднив алгоритм щодо притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності за звинуваченням у державній зраді. При цьому, у Портнова цілком вистачило б ресурсу у владі просунути цей алгоритм хоч частково.

Зверніть увагу. В алгоритмі Портнова сфальсифіковані плівки були позначені вже як доказ у кримінальній справі, що було б фактом їх інституціоналізації та надання їм офіційного статусу.

Його адвокат і молодший партнер Олег Татаров через 2 місяці після оприлюднення плівок був призначений заступником глави Офісу Президента у взаємодії з правоохоронними органами.

Андрій Портнов, перебуваючи у тісних стосунках з раніше описаними особами, користуючись привілейованим становищем "топ-спікера" на проросійських каналах, відкрито і публічно готував правовий алгоритм для роботи українських правоохоронних органів, в результаті якої "плівки Деркача" були б остаточно легалізовані як речовий доказ.