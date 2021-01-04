Защита подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета начала знакомиться с материалами расследования о планах КГБ Беларуси ликвидировать журналиста еще в 2012 году. Чтобы воспользоваться ими, нужно сперва определить правдивость аудиозаписи.

Если в обнародованной аудиозаписи найдут "что-то действительно полезное", то это будет использовано для наработки линии защиты. Однако прежде всего ее "должны использовать и разрабатывать правоохранительные органы". Об этом заявил адвокат обвиняемых Станислав Кулик, сообщает Общественное.

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Почему нужен оригинал записи

Кулик отметил, что пока он не имел возможности посмотреть запись и детально проанализировать ее. Поэтому он еще не знает, будет ли использовать запись в линии защиты.

В любом случае, если действительно такой факт был, то для того, чтобы что-то использовать, надо достать оригинал этой записи, потому что в наш век информации все может быть подделано и сфальсифицировано,

– сказал он.

Адвокат добавил, что сначала следует проанализировать правдивость аудиозаписи, подтвердить идентификацию записанных лиц. Только после этого она может быть использован правоохранителями или судом.

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