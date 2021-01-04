Может быть поддельной и сфальсифицированной, – адвокат о записи по убийству Шеремета
Защита подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета начала знакомиться с материалами расследования о планах КГБ Беларуси ликвидировать журналиста еще в 2012 году. Чтобы воспользоваться ими, нужно сперва определить правдивость аудиозаписи.
Если в обнародованной аудиозаписи найдут "что-то действительно полезное", то это будет использовано для наработки линии защиты. Однако прежде всего ее "должны использовать и разрабатывать правоохранительные органы". Об этом заявил адвокат обвиняемых Станислав Кулик, сообщает Общественное.
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Почему нужен оригинал записи
Кулик отметил, что пока он не имел возможности посмотреть запись и детально проанализировать ее. Поэтому он еще не знает, будет ли использовать запись в линии защиты.
В любом случае, если действительно такой факт был, то для того, чтобы что-то использовать, надо достать оригинал этой записи, потому что в наш век информации все может быть подделано и сфальсифицировано,
– сказал он.
Адвокат добавил, что сначала следует проанализировать правдивость аудиозаписи, подтвердить идентификацию записанных лиц. Только после этого она может быть использован правоохранителями или судом.
Убийство Павла Шеремета: новые детали дела
- Независимое издание EUobserver 4 января 2021 года обнародовало расследование о вероятной причастности Александра Лукашенко к убийству журналиста.
- Оно основывается на записи, которая была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего главы КГБ Вадима Зайцева.
- Из записей стало известно, что Зайцев обсуждал убийство Павла Шеремета, который в то время проживал в России, а также установил слежку за ним в Москве. В частности, предлагалось взорвать журналиста, чтобы "ни рук, ни ног не собрали".
- После публикации этого аудио в Нацполиции сообщили, что они получили разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран. Также правоохранителям стало известно, кто является возможным заказчиком убийства.
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