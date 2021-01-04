Социолог Владимир Паниотто заявил, что плохим является то, что украинцы всегда ориентировались на языково-этнический принцип формирования Украинского государства, а не на политическую нацию. Эта проблема больше всего разъединяет народ.

Вопросы языка и отношение к России, которые и так являются реальными проблемами для людей, политики настолько сильно подчеркивали, что они стали одними из тем, которые, действительно, начали разъединяли людей. Об этом генеральный директор Киевского международного института социологии рассказал в интервью "РБК-Украина".

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Долгий процесс патриотичности

По его словам, возможно, если бы люди на Востоке говорили на украинском языке, то они были бы более патриотичными и Путин ничего не смог сделать. Но это быстро не делается, это долгий процесс.

Например, во время опроса мы предлагаем язык анкеты на выбор. Если 30 лет назад анкету на русском выбирали 55%, то сейчас выбирают 45%,

– отметил Паниотто.

Он заверил: "Хотя это можно частично объяснить тем, что теперь мы не проводим опрос в Крыму и на оккупированной территории Донбасса. Однако реальный эффект за 30 лет – примерно 6% – 7%.

Считать Гоголя своим

Если бы в Украине, как сказал эксперт, ориентировались на создание украинской политической нации, по-другому относились к русскоязычным украинцам и признавали русскоязычную украинскую культуру как составную часть украинской. А также, если бы считали Гоголя своим, то люди бы иначе относились к государству. И тогда Путин тоже не мог бы всунуться в восточные области страны.

Отсоединение от Украины

Хотя еще в 2014 году наши исследования показывали, что отсоединения от Украины хотели лишь 30% населения Донбасса, 70% не хотели. Но по мнению Паниотто, эти 30% при поддержке России сыграли свою роль. В условиях активного формирования политической нации там бы не было этих 30% и Россия ничего бы не смогла сделать.

Отметим! Почти половина украинцев допускает полную изоляцию ОРДЛО в случае невозможности возвращения оккупированных Россией украинских территорий. Наиболее желательным вариантом для 48,3% опрошенных было бы возвращение этих территорий под контроль Украины на условиях, которые были до начала конфликта.

"Когда мы ставим вопрос о проблемах, беспокоящих людей, речь никогда не бывает на первом месте. Она всегда на одной из последних позиций. Кроме того, люди не видят в этом проблемы, пока, например, к ним не меняется отношение из-за языка. Она как воздух: люди дышат им и только когда его не хватает, когда происходит загрязнение, они начинают осознавать, что это проблема", – добавил социолог.