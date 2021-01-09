Факельное горение до 1 метра и разгерметизация: что происходит на месте взрыва газа в Лубнах
Сейчас продолжается ликвидация последствий взрыва на газопроводе в Лубнах на Полтавщине. По информации Оператора ГТС Украины, по состоянию на 17:52 9 января отключения населенных пунктов от газоснабжения не было.
Что происходит на месте взрыва на газопроводе на Полтавщине
Сейчас на месте разгерметизации можно наблюдать факельное горение. Его высота составляет до 1 метра над землей. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины.
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До ближайшего населенного пункта села Халепцы – примерно 10 километров. Из-за разгерметизации и горения подачу газа на этот участок газопровода пришлось перекрыть. Однако пока отключенных населенных пунктов от газоснабжения нет.
В ГСЧС добавляют, что в результате взрыва никто не погиб, и никто не пострадал. На месте работали 13 спасателей и 3 единицы техники. И в ближайшее время должны прибыть еще 33 спасателя и 6 единиц техники.
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Взрыв на газопроводе на Полтавщине: коротко
- Инцидент произошел под вечер 9 января. Речь идет о части газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Его обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз).
- Предварительная причина – взрыв произошел из-за аварии на газопроводе.
- В полиции заявили, что на место происшествия сразу же отправились правоохранители и бригада ГСЧС.
- По состоянию на 18:00 аварию локализовали. На месте происшествия работают ремонтные бригады.
- После инцидента в Лубныгазе заявили об экстренных отключениях газа. Речь идет о нескольких населенных пунктах Оржицкого района. Все они подключены к газораспределительной станции "Вишневое".
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