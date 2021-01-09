Сейчас продолжается ликвидация последствий взрыва на газопроводе в Лубнах на Полтавщине. По информации Оператора ГТС Украины, по состоянию на 17:52 9 января отключения населенных пунктов от газоснабжения не было.

Что происходит на месте взрыва на газопроводе на Полтавщине

Сейчас на месте разгерметизации можно наблюдать факельное горение. Его высота составляет до 1 метра над землей. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины.

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До ближайшего населенного пункта села Халепцы – примерно 10 километров. Из-за разгерметизации и горения подачу газа на этот участок газопровода пришлось перекрыть. Однако пока отключенных населенных пунктов от газоснабжения нет.

В ГСЧС добавляют, что в результате взрыва никто не погиб, и никто не пострадал. На месте работали 13 спасателей и 3 единицы техники. И в ближайшее время должны прибыть еще 33 спасателя и 6 единиц техники.

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Взрыв на газопроводе на Полтавщине: коротко