Сотни людей ликвидируют последствия непогоды: что происходит на дорогах Украины
В Украине в воскресенье, 17 января, обеспечен проезд по всем дорогам государственного значения. В областях где до сих пор снежит, спасатели оперативно расчищают проездные участки.
Чтобы обеспечить комфортное и безопасное движение на дорогах государственного значения, к работе привлекли 390 единиц техники и более 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
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Дорожное покрытие на территории большинства областей уже успело высохнуть. Частично заснеженные дороги в таких областях:
- Сумской;
- Луганской;
- Волынской;
- Черниговской;
- Ровненской.
Что еще говорят в "Укравтодоре"
Температура воздуха на территории Украины колеблется от -10 до -13 градусов.
Холоднее всего на Сумщине. Там температура воздуха опустилась до -27 градусов.
В течение дня снежило в Закарпатской, Львовской, Ровненской и Хмельницкой областях.
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