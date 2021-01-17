В Украине в воскресенье, 17 января, обеспечен проезд по всем дорогам государственного значения. В областях где до сих пор снежит, спасатели оперативно расчищают проездные участки.

Чтобы обеспечить комфортное и безопасное движение на дорогах государственного значения, к работе привлекли 390 единиц техники и более 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

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Дорожное покрытие на территории большинства областей уже успело высохнуть. Частично заснеженные дороги в таких областях:

Сумской;

Луганской;

Волынской;

Черниговской;

Ровненской.

Что еще говорят в "Укравтодоре"

Температура воздуха на территории Украины колеблется от -10 до -13 градусов.

Холоднее всего на Сумщине. Там температура воздуха опустилась до -27 градусов.

В течение дня снежило в Закарпатской, Львовской, Ровненской и Хмельницкой областях.

Обратите внимание! Синоптики прогнозируют, что в следующие несколько дней метели в Украине утихнут. Однако морозы не будут ослабевать.