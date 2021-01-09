Железнодорожный транспорт считается одним из самых безопасных способов передвижения. Однако, в силу ряда причин, от несчастных случаев не застрахованы пассажиры и этого вида транспорта. Одна из таких ужасных катастроф произошла на японской железной дороги.

Тогда трагедия мгновенно унесла жизни более сотни пассажиров. Подробнее об аварии пассажирского поезда в Амагасаки – в программе "Одна история" на 24 канале.

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Серьезное нарушение

Скоростной экспресс-поезд 5418М компании "Западно-Японская железная дорога" 25 апреля 2005 года следовал по своему привычному курсу. Поездом руководил Рюдзиро Таками – молодой машинист, которому только исполнилось 23 года. В прошлом парень уже успел выделиться перед руководством определенными нарушениями при исполнении служебных обязанностей.

За 10 месяцев до того Таками проехал лишние 100 метров во время остановки на одной из станций. В соответствии с внутренними правилами компании, это было серьезным нарушением, ведь железнодорожный транспорт должен строго придерживаться плана прибытия и отправления. Время курсирования поездов рассчитано до секунды, поэтому любая, даже самая короткая задержка может сдвинуть все расписание.

Штраф и курсы переподготовки

Когда же Таками проехал остановку, ему пришлось сдавать назад, из-за чего он был вынужден оплатить серьезный штраф. Однако это было не самым страшным наказанием. Кроме финансового взыскания машиниста отправили на так называемые курсы переподготовки. Ожидать повторный инструктаж по работе на этих курсах не стоило.



Авария поезда в Амагасаки / Фото Independent lens

Вместо этого группа штрафников занималась грязной работой. В течение месяца им приходилось:

полоть сорняки;

стричь траву;

убирать;

писать длинные объяснительные в сопровождении постоянных оскорблений от руководителей.

Такие методы наказания ломали психику всем, кто там оказывался. Поэтому выпускники этих курсов в дальнейшем очень боялись во время работы допустить ошибку.

Таками дал маху

К сожалению, 25 апреля Таками все-таки дал маху. В 8:53 утра машинист проехал на красный сигнал светофора, в результате чего сработала автоматическая система остановки поезда. В результате поезд сбился с графика на 15 секунд. Это считалось серьезным нарушением, которое грозило Таками повторным посещением ужасных курсов переподготовки.

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Спеша догнать расписание и исправить ситуацию, машинист опять не успел вовремя затормозить на следующей станции и проехал лишние 40 метров. Ему пришлось включить задний ход, что только увеличило время задержки до 1,5 минуты. Согласно показаниям кондуктора, парень сразу позвонил ему и попросил не сообщать руководству об этом инциденте.

Таками не на шутку боялся наказания. Однако свое недовольство кондуктору начали высказывать и пассажиры, поскольку из-за задержки они не успевали на пересадку в другие поезда, график которых также был очень плотным.

Неожиданная трагедия

Тогда машинист решил все-таки попробовать сократить время отставания путем увеличения скорости. Трагедия произошла всего за 4 минуты после последней остановки. Машинист потерял контроль над ситуацией на участке дороги, где радиус поворота составлял 304 метра. Допустимая скорость здесь достигала 70 километров в час, а Таками успел разогнаться до 116 километров в час.



Трагедия в Амагасаки / Скриншот из видео

Впоследствии пассажиры этого поезда утверждали, что увидели, насколько быстро движется поезд, а машинист даже не пытался затормозить.

Включил тормоза слишком поздно

На самом деле Таками включил тормоза, однако слишком поздно. Кроме того, под страхом наказания, которое было сильнее страха смерти, он применил только рабочие тормоза, вместо аварийных. Так он лишил себя и пассажиров последнего шанса предотвратить трагедию и выжить.

Экспресс вылетел из железнодорожных путей и врезался в здание многоярусного автоматического паркинга, который располагался на первом этаже жилого дома. В тот момент в семи вагонах поезда было более 700 пассажиров. Погибло 107 человек, среди них и сам машинист.

Во избежание повторной трагедии

Во избежание повторения трагедии Министерство транспорта Японии обязало все железнодорожные компании оборудовать транспорт автоматической системой торможения на поворотах. Кроме того, установили четкие ограничения по скорости железнодорожного транспорта.



Трагедия в Амагасаки / Скриншот из видео

После изучения ряда обстоятельств, которые привели к катастрофе, правительство Японии потребовало от руководства компании "Западно-Японская железная дорога" пересмотреть свои программы курсов переподготовки работников. Несколько руководителей компании, чтобы избежать наказания, в конце подали в отставку.

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Расследование трагедии закончилось в 2008 году. Суд признал, что аварию не могли предвидеть. Катастрофа в Амагасаки стала для японской железной дороги одной из крупнейших по количеству жертв. Масштабная катастрофа в этой сфере была в 1963 году, когда в районе станции Цуруми в результате столкновения двух поездов погибли 162 человека.