Правительство определило госохрану и поездки чиновников приоритетом бюджетных расходов
Кабмин 16 декабря внес изменения в постановление, регламентирующее эффективное использование государственных средств. В частности, теперь приоритетами для госфинансирования будет охрана государственных объектов и командировки чиновников.
Чиновникам будут приоритетно финансировать командировки не только в страны мира, но и по Украине. Соответствующее решение принял Кабинет министров, сообщает 24 канал.
Актуально Смета Верховной Рады на 2021: во сколько обходится украинцам работа депутатов
Приоритетное финансирование получат люди, которых в командировки направляют такие ведомства:
- Офис президента
- Аппарат Верховной Рады;
- Секретариат Кабмина.
Кроме того, право распространяется на людей, которые находятся в составе делегаций во главе с президентом, спикером, премьер-министром, вицепремьер-министрами, министрами.
Также приоритетное финансирование выделят на оплату товаров, работ и услуг для государственных объектов охраны.
Поделиться новостью