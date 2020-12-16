Кабмин 16 декабря внес изменения в постановление, регламентирующее эффективное использование государственных средств. В частности, теперь приоритетами для госфинансирования будет охрана государственных объектов и командировки чиновников.

Чиновникам будут приоритетно финансировать командировки не только в страны мира, но и по Украине. Соответствующее решение принял Кабинет министров, сообщает 24 канал.

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Приоритетное финансирование получат люди, которых в командировки направляют такие ведомства:

Офис президента



Аппарат Верховной Рады;



Секретариат Кабмина.

Кроме того, право распространяется на людей, которые находятся в составе делегаций во главе с президентом, спикером, премьер-министром, вицепремьер-министрами, министрами.

Также приоритетное финансирование выделят на оплату товаров, работ и услуг для государственных объектов охраны.