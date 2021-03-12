В состав Высшего совета правосудия избрали новых членов. Речь шла о том, что это необходимо сделать срочно. Однако, предыдущие судьи могли оставаться в должности еще 3 месяца.

Об этом в своем блоге "Подгорает" рассказала Екатерина Соляр. Она отметила, что по закону, если полномочия членов ВСП заканчиваются, но их на съезде не выбрали, то они продолжают работать в течение 3 месяцев

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Что могло измениться, если бы не поспешили

По их мнению, Соляр в течение этих 3 месяцев можно было бы проголосовать за новый закон и принять новую процедуру избрания членов Высшего совета правосудия. Также к этому можно было бы привлечь международных экспертов.

Она отметила, что в этот период можно было бы успеть рассмотреть дело Павла Вовка в суде и избрать ему меру пресечения.

Можно было бы отправить Александра Тупицкого в отставку навсегда, а не на несколько месяцев. Возможно, вообще весь суд перезапустить, чтобы не игрались с антикоррупционными реформами в конституционности,

– заявила Соляр.

По ее словам, если всего этого не произойдет, то буквально через несколько лет те же эксперты будут говорить уже следующему кандидату в президенты, что Владимир Зеленский их обманул.

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