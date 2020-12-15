Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине. Канцелярия тамошнего прокурора завершила предварительный анализ событий во время Майдана, захвата и оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Глава правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук заверила, что это очень важное решение для Украины. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.

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Что означает новый отчет для Украины

По процедуре это означает, что этап предварительного расследования Международного уголовного суда истек. Теперь суд видит для себя возможность вмешаться в ситуацию. Поэтому сейчас прокурор Международного уголовного суда обращается к судьям с просьбой получить разрешение на проведение полноценного расследования.

Это будет означать, что Международный уголовный суд не просто будет принимать материалы, как делал до этого, от Генеральной прокуратуры, от украинских правозащитных организаций, от других учреждений или инициативных групп,

– отметила Матвейчук.

МУС будет самостоятельно принимать решение

Теперь он будет проводить расследование самостоятельно:

собирать, анализировать доказательства;

выслушивать и документировать показания;

выдавать ордера на арест;

открывать в Украине полевые офисы.

Как объяснить позицию России

По словам эксперта, есть такое мнение, что поскольку Россия отказалась ратифицировать Крымский устав и отозвала подпись несколько лет назад, то ни один Международный уголовный суд не имеет права привлекать к ответственности граждан России. Но на самом деле это неправда.

"В этом можно легко убедиться, открыв текст устава. МУС расследует преступления, совершенные на территории Украины. Под территорией Украины понимает и оккупированные территории (Крым и Донбасс). И, независимо от гражданства, если люди совершали эти преступления на территории Украины и их вина доказана, то МУС привлечет их к ответственности", – сказала Матвийчук.

Возможность привлечь к ответственности Путина

Она отметила, что МУС – это едва ли не единственная возможность привлечь к ответственности президента России Владимира Путина и его приспешников за те преступления, которые они совершали на территории Украины.

Россия не является членом Международного уголовного суда и она не может проголосовать за избрание, утверждение бюджетов, за принятие любых решений.

"К сожалению, Украина тоже не может это делать. Ведь она до сих пор не ратифицировала Крымский статус и находится в очень странной правовой растяжке. Потому что с одной стороны, у нас есть только обязанности перед МУС. С другой стороны, у нас нет никаких прав, которые могли бы иметь", – добавила глава центра.